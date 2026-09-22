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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый

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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 7
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 8
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.15
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 7
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 8
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719706
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.15
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация
Габариты (ШхВхГ)
23.8x13x17 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х17
Вес, кг.
1.29

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый

Соковыжималка BQ — это идеальное решение для любителей свежевыжатого сока из цитрусовых. Компактная и легкая, она весит всего 1,1 кг и выполнена из прочного пластика в стильном белом цвете, что делает ее изящным дополнением к любой кухне. Оснащенная мощным двигателем в 150 Вт, эта соковыжималка эффективно извлекает сок с одной скоростью вращения шнека до 120 об/мин, что обеспечивает оптимальную производительность. Объем емкости для сока составляет 0,15 литра, что идеально подходит для индивидуального использования и быстрого получения порции свежего сока. BQ оснащена системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу поступать в стакан, минимизируя контакт с воздухом и сохраняя максимум витаминов. Механическое управление соковыжималкой отличается простотой и надежностью, что позволяет без труда использовать ее ежедневно. С длиной шнура в 1 метр у вас будет достаточная свобода для размещения устройства в удобном месте на кухне. Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 20 минут, что вполне достаточно для приготовления необходимых вам порций сока. Эта соковыжималка — отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве от бренда BQ.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых BQ J1010 Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.15
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
120
Длина шнура
1
Развернуть
Максимальная продолжительность непрерывной работы
20
Комплектация
документация
Габариты (ШхВхГ)
23.8x13x17 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ — это идеальное решение для любителей свежевыжатого сока из цитрусовых. Компактная и легкая, она весит всего 1,1 кг и выполнена из прочного пластика в стильном белом цвете, что делает ее изящным дополнением к любой кухне. Оснащенная мощным двигателем в 150 Вт, эта соковыжималка эффективно извлекает сок с одной скоростью вращения шнека до 120 об/мин, что обеспечивает оптимальную производительность. Объем емкости для сока составляет 0,15 литра, что идеально подходит для индивидуального использования и быстрого получения порции свежего сока. BQ оснащена системой прямой подачи сока, что позволяет соку сразу поступать в стакан, минимизируя контакт с воздухом и сохраняя максимум витаминов. Механическое управление соковыжималкой отличается простотой и надежностью, что позволяет без труда использовать ее ежедневно. С длиной шнура в 1 метр у вас будет достаточная свобода для размещения устройства в удобном месте на кухне. Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 20 минут, что вполне достаточно для приготовления необходимых вам порций сока. Эта соковыжималка — отличный выбор для тех, кто ценит качество, удобство и стиль в одном устройстве от бренда BQ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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