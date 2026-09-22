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Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый купить с доставкой в Москве
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Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый

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Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 1
Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 2
Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 3
Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 4
Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 5
Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 1
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 2
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 3
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 4
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 5
  • Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719705
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
робот-мойщик, инструкция, упаковка
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
1
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
6
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
750
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
9x29.2x14.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х16
Вес, кг.
2.19

Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый

Стеклоочиститель BQ – идеальное решение для поддержания чистоты ваших окон и стеклянных поверхностей. Этот компактный и мощный прибор комбинирует в себе современные технологии и удобство использования, обеспечивая качественную уборку без лишних усилий. С весом в 1,03 кг стеклоочиститель BQ легко переносится и управляется, что делает его идеальным выбором для ежедневного использования. Благодаря Li-Ion аккумулятору ёмкостью 750 мА·ч устройство работает автономно до 20 минут, что позволяет очистить значительную площадь без необходимости подключения к электрической сети. Безопасность использования обеспечивается страховочным тросом, который предотвращает случайное падение прибора во время работы. Потребляемая мощность в 90 Вт гарантирует эффективное выполнение как сухой, так и влажной уборки, а наличие дистанционного управления упрощает процесс контроля над устройством. Длина сетевого шнура в 6 метров позволяет свободно перемещаться по помещению в случае необходимости подзарядки. Устройство оснащено одним режимом работы, что делает его простым в эксплуатации и подходящим как для опытных пользователей, так и для новичков. Стеклоочиститель BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит чистоту и удобство, и поможет вам быстро и качественно справляться с любыми задачами по уходу за стеклянными поверхностями.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон BQ WR201S Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
робот-мойщик, инструкция, упаковка
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
1
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
6
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
750
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
9x29.2x14.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель BQ – идеальное решение для поддержания чистоты ваших окон и стеклянных поверхностей. Этот компактный и мощный прибор комбинирует в себе современные технологии и удобство использования, обеспечивая качественную уборку без лишних усилий. С весом в 1,03 кг стеклоочиститель BQ легко переносится и управляется, что делает его идеальным выбором для ежедневного использования. Благодаря Li-Ion аккумулятору ёмкостью 750 мА·ч устройство работает автономно до 20 минут, что позволяет очистить значительную площадь без необходимости подключения к электрической сети. Безопасность использования обеспечивается страховочным тросом, который предотвращает случайное падение прибора во время работы. Потребляемая мощность в 90 Вт гарантирует эффективное выполнение как сухой, так и влажной уборки, а наличие дистанционного управления упрощает процесс контроля над устройством. Длина сетевого шнура в 6 метров позволяет свободно перемещаться по помещению в случае необходимости подзарядки. Устройство оснащено одним режимом работы, что делает его простым в эксплуатации и подходящим как для опытных пользователей, так и для новичков. Стеклоочиститель BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит чистоту и удобство, и поможет вам быстро и качественно справляться с любыми задачами по уходу за стеклянными поверхностями.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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