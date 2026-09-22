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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой купить с доставкой в Москве
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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой

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Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 1
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 2
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 3
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 4
Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 1
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 2
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 3
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 4
  • Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719700
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х26
Вес, кг.
4.1

Описание товара Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой

Пылесос Blackton Bt VC1802B Gray-Blue с контейнером на 2 л подходит для сухой уборки. Циклонная система фильтрации минимизирует контакт с грязью и не выпускает пыль наружу вместе с выходящим воздухом. Пылесос идет в комплекте с набором насадок для чистки ковров и гладкого пола, сбора мусора из углов и щелей.

Отзывы о товаре Пылесос Blackton Bt VC1802B Серый-голубой




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка пол/ковер, щелевая насадка, документация, упаковка
Цвет
синий
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1400
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Blackton Bt VC1802B Gray-Blue с контейнером на 2 л подходит для сухой уборки. Циклонная система фильтрации минимизирует контакт с грязью и не выпускает пыль наружу вместе с выходящим воздухом. Пылесос идет в комплекте с набором насадок для чистки ковров и гладкого пола, сбора мусора из углов и щелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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