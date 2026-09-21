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Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный

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Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 1
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 2
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 3
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 4
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 5
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 6
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 7
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 8
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 9
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 10
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 11
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 12
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 13
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 14
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 15
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 16
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 17
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 18
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 19
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 20
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 21
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 22
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 23
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 24
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 25
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 26
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 27
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 28
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 29
Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, сменный пылесборник x 3 шт., упаковка
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
83
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 10
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 11
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 12
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 13
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 14
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 15
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 16
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 17
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 18
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 19
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 20
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 21
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 22
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 23
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 24
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 25
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 26
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 27
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 28
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 29
  • Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704098
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, сменный пылесборник x 3 шт., упаковка
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х28
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный

Пылесос VITEK VT-8138 представлен в классическом фиолетовом корпусе с мешком-пылесборником на 3 л. Данная модель предназначена для проведения сухой уборки, качество которой улучшено благодаря пятиступенчатой фильтрации и фильтру тонкой очистки. Комфортной эксплуатации способствует наличие регулятора мощности на корпусе и функции автосматывания кабеля. Прибор VITEK VT-8138 оснащен телескопической трубой, кабелем длиной 4.85 м, ручкой для переноски и большими колесами. Допускается вертикальная парковка. На корпусе также имеется удобный индикатор для определения заполнения пылесборник. Комплектация дополнена тремя насадками и тремя сменными одноразовыми мешками.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-8138 2200Вт коричневый/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, сменный пылесборник x 3 шт., упаковка
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
83
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK VT-8138 представлен в классическом фиолетовом корпусе с мешком-пылесборником на 3 л. Данная модель предназначена для проведения сухой уборки, качество которой улучшено благодаря пятиступенчатой фильтрации и фильтру тонкой очистки. Комфортной эксплуатации способствует наличие регулятора мощности на корпусе и функции автосматывания кабеля. Прибор VITEK VT-8138 оснащен телескопической трубой, кабелем длиной 4.85 м, ручкой для переноски и большими колесами. Допускается вертикальная парковка. На корпусе также имеется удобный индикатор для определения заполнения пылесборник. Комплектация дополнена тремя насадками и тремя сменными одноразовыми мешками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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