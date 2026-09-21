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Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт

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Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт - фото 1
Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1 л
Уровень шума, дБ
78
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704104
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х28
Вес, кг.
7.06

Описание товара Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт

Пылесос VITEK в эффектном красном цвете сочетает уверенную мощность и продуманный комфорт. Мощность всасывания 350 Вт справится с пылью и мелким мусором, а вместительный мешок позволит проводить уборку реже. Телескопическая труба легко подстраивается под ваш рост и задачи, делая уборку менее утомительной. Управлять мощностью удобно — все нужные настройки прямо на корпусе. При длине сетевого шнура 5 метров манёвренность по комнате сохраняется, а уровень шума 78 дБ позволит убирать без раздражающей громкости. Вес 7 кг добавляет устойчивости и свидетельствует о серьёзном подходе к сборке. Этот пылесос отлично подойдёт для быстрой и качественной сухой уборки дома.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1828 с мешком для сбора пыли, 1400 Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
1 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
78
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK в эффектном красном цвете сочетает уверенную мощность и продуманный комфорт. Мощность всасывания 350 Вт справится с пылью и мелким мусором, а вместительный мешок позволит проводить уборку реже. Телескопическая труба легко подстраивается под ваш рост и задачи, делая уборку менее утомительной. Управлять мощностью удобно — все нужные настройки прямо на корпусе. При длине сетевого шнура 5 метров манёвренность по комнате сохраняется, а уровень шума 78 дБ позволит убирать без раздражающей громкости. Вес 7 кг добавляет устойчивости и свидетельствует о серьёзном подходе к сборке. Этот пылесос отлично подойдёт для быстрой и качественной сухой уборки дома.
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Отзывы


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