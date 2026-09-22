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Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий

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Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719682
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Комплектация
мерный стакан, подставка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х10
Вес, г.
821

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий

Отпариватель BQ — это компактное и функциональное устройство, идеальное для быстрого ухода за вашей одеждой. С его мощностью в 1000 Вт и максимальной подачей пара до 40 г/мин вы легко сможете удалить складки и обновить ваши вещи за минимальное время. Отпариватель весит всего 0,6 кг, что делает его легким и удобным в использовании даже в поездках. Устройство оснащено резервуаром для воды объемом 0,06 л и нагревается до готовности за впечатляющие 30 секунд. Это позволяет быстро приступить к отпариванию, какое бы мероприятие вас ни ожидало. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая дополнительную свободу движения во время использования. Отпариватель выполнен в стильном синем цвете и предназначен для горизонтального отпаривания. Его подошва изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективность в работе. Этот ручной отпариватель от BQ — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в уходе за своей одеждой.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1009H Синий




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Комплектация
мерный стакан, подставка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это компактное и функциональное устройство, идеальное для быстрого ухода за вашей одеждой. С его мощностью в 1000 Вт и максимальной подачей пара до 40 г/мин вы легко сможете удалить складки и обновить ваши вещи за минимальное время. Отпариватель весит всего 0,6 кг, что делает его легким и удобным в использовании даже в поездках. Устройство оснащено резервуаром для воды объемом 0,06 л и нагревается до готовности за впечатляющие 30 секунд. Это позволяет быстро приступить к отпариванию, какое бы мероприятие вас ни ожидало. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая дополнительную свободу движения во время использования. Отпариватель выполнен в стильном синем цвете и предназначен для горизонтального отпаривания. Его подошва изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и эффективность в работе. Этот ручной отпариватель от BQ — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и практичность в уходе за своей одеждой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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