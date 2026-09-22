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Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый

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Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719681
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
бежевый
Комплектация
мерный стакан, подставка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х10
Вес, г.
821

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый

Отпариватель BQ — это компактное и эффективное устройство, идеально подходящее для быстрой и удобной глажки одежды. С легким весом всего 0,6 кг, он обеспечивает легкость в использовании и хранении. Этот отпариватель выполнен в нежном бежевом цвете, который добавляет ему стильности. С мощностью 1000 Вт и максимальной подачей пара до 38 г/мин, устройство быстро справляется с заломами и складками на различных типах ткани. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 30 секунд, что позволяет практически мгновенно приступить к отпариванию одежды. Хотя у отпаривателя нет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его функции достаточно для удобного использования в домашних условиях или в дороге. Объем резервуара для воды составляет 0,06 л, что делает его идеальным для кратковременных отпариваний. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу перемещения во время работы. Отпариватель BQ также позволяет использовать утюжок в горизонтальном положении, а его подошва из нержавеющей стали гарантирует долговечность и бережное отношение к тканям. Этот ручной отпариватель от бренда BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит время и качество ухода за одеждой.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
бежевый
Комплектация
мерный стакан, подставка
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
0.06
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
горизонтальное
Регулировка подачи пара
нет
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это компактное и эффективное устройство, идеально подходящее для быстрой и удобной глажки одежды. С легким весом всего 0,6 кг, он обеспечивает легкость в использовании и хранении. Этот отпариватель выполнен в нежном бежевом цвете, который добавляет ему стильности. С мощностью 1000 Вт и максимальной подачей пара до 38 г/мин, устройство быстро справляется с заломами и складками на различных типах ткани. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 30 секунд, что позволяет практически мгновенно приступить к отпариванию одежды. Хотя у отпаривателя нет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его функции достаточно для удобного использования в домашних условиях или в дороге. Объем резервуара для воды составляет 0,06 л, что делает его идеальным для кратковременных отпариваний. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу перемещения во время работы. Отпариватель BQ также позволяет использовать утюжок в горизонтальном положении, а его подошва из нержавеющей стали гарантирует долговечность и бережное отношение к тканям. Этот ручной отпариватель от бренда BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит время и качество ухода за одеждой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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