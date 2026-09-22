Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый
Представляем вашему вниманию ручной отпариватель BQ — компактное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за одеждой. Выполненный в стильных белом, голубом и сером цветах, этот отпариватель сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. С мощностью в 1500 Вт он обеспечивает максимальную подачу пара 25 г/мин, что позволяет быстро и эффективно разглаживать любые складки. Благодаря керамическому покрытию подошвы утюжка, отпариватель легко скользит по ткани, не оставляя следов и заломов. Устройство готово к работе всего через 40 секунд после включения, что делает его идеальным решением для тех, кто ценит своё время. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, что обеспечивает достаточное количество пара для обработки нескольких вещей подряд. Отпариватель BQ весит всего 1,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу движений и комфорт во время работы. Отпариватель предназначен для вертикальной обработки ткани, что позволяет освежать одежду прямо на плечиках, не снимая её. Отсутствие вешалки для одежды компенсируется компактностью и мобильностью устройства, что делает его идеальным выбором для дома и путешествий. Надежность и качество от бренда BQ гарантируют долговечность и эффективность использования на долгие годы.
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