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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый

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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719670
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
1.08

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый

Отпариватель BQ представляет собой удобное и эффективное решение для ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель объединяет в себе мощность и эргономичность, что делает его идеальным выбором для домашнего использования. Устройство выполнено в стильных бело-серых тонах и оснащено съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что обеспечивает удобство в использовании и легкость заполнения. С мощностью 1500 Вт и максимальной подачей пара 25 г/мин, отпариватель быстро и эффективно разглаживает ткани, готовясь к работе всего за 40 секунд. Вертикальное положение утюжка во время отпаривания позволяет легко обрабатывать одежду прямо на вешалке или манекене (вешалка для одежды в комплект не входит). Материалом подошвы утюжка является пластик, что гарантирует легкость и удобство в использовании. Отпариватель оборудован сетевым шнуром длиной 1,9 метра, что обеспечивает достаточную мобильность и комфорт во время работы. При весе всего 1,1 кг, он не вызывает усталости при длительном использовании. Этот компактный и легкий отпариватель станет отличным помощником в уходе за различными видами тканей, предоставляя качественный уход и свежесть вашей одежде. Бренд BQ гарантирует надежность и высокое качество каждого устройства.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ представляет собой удобное и эффективное решение для ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель объединяет в себе мощность и эргономичность, что делает его идеальным выбором для домашнего использования. Устройство выполнено в стильных бело-серых тонах и оснащено съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что обеспечивает удобство в использовании и легкость заполнения. С мощностью 1500 Вт и максимальной подачей пара 25 г/мин, отпариватель быстро и эффективно разглаживает ткани, готовясь к работе всего за 40 секунд. Вертикальное положение утюжка во время отпаривания позволяет легко обрабатывать одежду прямо на вешалке или манекене (вешалка для одежды в комплект не входит). Материалом подошвы утюжка является пластик, что гарантирует легкость и удобство в использовании. Отпариватель оборудован сетевым шнуром длиной 1,9 метра, что обеспечивает достаточную мобильность и комфорт во время работы. При весе всего 1,1 кг, он не вызывает усталости при длительном использовании. Этот компактный и легкий отпариватель станет отличным помощником в уходе за различными видами тканей, предоставляя качественный уход и свежесть вашей одежде. Бренд BQ гарантирует надежность и высокое качество каждого устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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