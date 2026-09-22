Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Серый
Отпариватель BQ представляет собой удобное и эффективное решение для ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель объединяет в себе мощность и эргономичность, что делает его идеальным выбором для домашнего использования. Устройство выполнено в стильных бело-серых тонах и оснащено съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что обеспечивает удобство в использовании и легкость заполнения. С мощностью 1500 Вт и максимальной подачей пара 25 г/мин, отпариватель быстро и эффективно разглаживает ткани, готовясь к работе всего за 40 секунд. Вертикальное положение утюжка во время отпаривания позволяет легко обрабатывать одежду прямо на вешалке или манекене (вешалка для одежды в комплект не входит). Материалом подошвы утюжка является пластик, что гарантирует легкость и удобство в использовании. Отпариватель оборудован сетевым шнуром длиной 1,9 метра, что обеспечивает достаточную мобильность и комфорт во время работы. При весе всего 1,1 кг, он не вызывает усталости при длительном использовании. Этот компактный и легкий отпариватель станет отличным помощником в уходе за различными видами тканей, предоставляя качественный уход и свежесть вашей одежде. Бренд BQ гарантирует надежность и высокое качество каждого устройства.
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