Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный
Отпариватель BQ – это компактное и мощное устройство, идеальное для быстрого устранения складок на одежде и текстильных изделиях. С весом всего 0,76 кг и дизайном, подходящим для путешествий, этот ручной отпариватель станет вашим надежным помощником дома и в дороге. Устройство обладает мощностью 1400 Вт, которая обеспечивает максимальную подачу пара до 18 г/мин. Это позволяет эффективно разглаживать ткани без использования утюга. Отпариватель готов к работе всего за 40 секунд, что экономит ваше время. Пластиковый корпус выполнен в сочетании белого и зеленого цветов, что придаёт отпаривателю современный и стильный вид. Подошва утюжка с керамическим покрытием обеспечивает бережное отношение к тканям и гарантирует длительный срок службы устройства. Резервуар для воды объёмом 0,22 литра является съемным, что облегчает его наполнение и очистку. При длине сетевого шнура 1,7 метра вам будет удобно маневрировать без ограничений в движениях. Хотя отпариватель не имеет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его возможности для вертикального отпаривания делают его отличным выбором для повседневного использования. Выберите отпариватель BQ, если ищете надежное и эффективное устройство для ухода за вашими вещами.
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