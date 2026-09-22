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Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый

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Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719665
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, упаковка
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
702

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый

Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрого и эффективного ухода за вашей одеждой. С весом всего 0,57 кг, он обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его отличным выбором для путешествий или ежедневного применения дома. Оснащённый мощностью в 800 Вт, отпариватель способен быстро нагреться до готовности к работе всего за 100 секунд, что позволяет экономить ваше время. Максимальная подача пара составляет до 22 граммов в минуту, обеспечивая эффективное разглаживание складок и освежение тканей. Серый цвет придает устройству стильный и современный вид. Длина сетевого шнура в 1,9 метра предоставляет свободу передвижения во время работы. Объем резервуара для воды составляет 0,17 литра, что оптимально для небольших задач по отпариванию. Отпариватель BQ предназначен для вертикального отпаривания, что позволяет быстро привести в порядок подвешенные вещи. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает мягкое скольжение по тканям, минимизируя риск повреждения деликатных материалов. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его ручной формат компенсирует это удобной мобильностью. Это устройство станет надежным помощником в уходе за гардеробом, обеспечивая одежде безупречный вид каждый день.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
отпариватель, упаковка
Мощность, Вт
800
Максимальная подача пара, г/мин
22
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
100
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрого и эффективного ухода за вашей одеждой. С весом всего 0,57 кг, он обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его отличным выбором для путешествий или ежедневного применения дома. Оснащённый мощностью в 800 Вт, отпариватель способен быстро нагреться до готовности к работе всего за 100 секунд, что позволяет экономить ваше время. Максимальная подача пара составляет до 22 граммов в минуту, обеспечивая эффективное разглаживание складок и освежение тканей. Серый цвет придает устройству стильный и современный вид. Длина сетевого шнура в 1,9 метра предоставляет свободу передвижения во время работы. Объем резервуара для воды составляет 0,17 литра, что оптимально для небольших задач по отпариванию. Отпариватель BQ предназначен для вертикального отпаривания, что позволяет быстро привести в порядок подвешенные вещи. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает мягкое скольжение по тканям, минимизируя риск повреждения деликатных материалов. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его ручной формат компенсирует это удобной мобильностью. Это устройство станет надежным помощником в уходе за гардеробом, обеспечивая одежде безупречный вид каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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