Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1001H Серый
Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрого и эффективного ухода за вашей одеждой. С весом всего 0,57 кг, он обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его отличным выбором для путешествий или ежедневного применения дома. Оснащённый мощностью в 800 Вт, отпариватель способен быстро нагреться до готовности к работе всего за 100 секунд, что позволяет экономить ваше время. Максимальная подача пара составляет до 22 граммов в минуту, обеспечивая эффективное разглаживание складок и освежение тканей. Серый цвет придает устройству стильный и современный вид. Длина сетевого шнура в 1,9 метра предоставляет свободу передвижения во время работы. Объем резервуара для воды составляет 0,17 литра, что оптимально для небольших задач по отпариванию. Отпариватель BQ предназначен для вертикального отпаривания, что позволяет быстро привести в порядок подвешенные вещи. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает мягкое скольжение по тканям, минимизируя риск повреждения деликатных материалов. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его ручной формат компенсирует это удобной мобильностью. Это устройство станет надежным помощником в уходе за гардеробом, обеспечивая одежде безупречный вид каждый день.
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