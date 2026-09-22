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Мясорубка BQ MG2005 Чёрный купить с доставкой в Москве
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Мясорубка BQ MG2005 Чёрный

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Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 1
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 2
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 3
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 4
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 5
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 6
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 7
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 8
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 9
Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
0
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
диск/решетка для фарша (5 мм, 7 мм)
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 1
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 2
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 3
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 4
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 5
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 6
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 7
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 8
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 9
  • Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719658
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
0
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша (5 мм, 7 мм)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х17
Вес, кг.
2.52

Описание товара Мясорубка BQ MG2005 Чёрный

Мясорубка BQ — это идеальный выбор для современной кухни, сочетающий в себе мощность, функциональность и стильный дизайн. Эта модель с легкостью справляется с обработкой мяса, обеспечивая производительность до 2 кг в минуту. Благодаря мощности при блокировке вала в 1200 Вт, она гарантирует быстрое и эффективное измельчение даже в самых сложных условиях. Мясорубка выполнена в элегантном черном цвете, который идеально вписывается в любой кухонный интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость ухода и устойчивость к внешним воздействиям, а вес всего 2,18 кг делает устройство удобным в перемещении и хранении. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие системы реверса, которая позволяет легко справляться с застрявшими кусками мяса, обеспечивая бесперебойную работу. Пластиковый лоток удобно использовать как для загрузки ингредиентов, так и для их подачи в процессе измельчения. Мясорубка BQ оснащена сетевым шнуром длиной 1 метр — оптимальное решение для удобного размещения на кухне. Этот надежный прибор от известного бренда станет незаменимым помощником в приготовлении котлет, фаршированных блюд и других кулинарных шедевров.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG2005 Чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
0
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
диск/решетка для фарша (5 мм, 7 мм)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
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Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ — это идеальный выбор для современной кухни, сочетающий в себе мощность, функциональность и стильный дизайн. Эта модель с легкостью справляется с обработкой мяса, обеспечивая производительность до 2 кг в минуту. Благодаря мощности при блокировке вала в 1200 Вт, она гарантирует быстрое и эффективное измельчение даже в самых сложных условиях. Мясорубка выполнена в элегантном черном цвете, который идеально вписывается в любой кухонный интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость ухода и устойчивость к внешним воздействиям, а вес всего 2,18 кг делает устройство удобным в перемещении и хранении. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие системы реверса, которая позволяет легко справляться с застрявшими кусками мяса, обеспечивая бесперебойную работу. Пластиковый лоток удобно использовать как для загрузки ингредиентов, так и для их подачи в процессе измельчения. Мясорубка BQ оснащена сетевым шнуром длиной 1 метр — оптимальное решение для удобного размещения на кухне. Этот надежный прибор от известного бренда станет незаменимым помощником в приготовлении котлет, фаршированных блюд и других кулинарных шедевров.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка BQ MG2005 Чёрный - стоимость товара 2420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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