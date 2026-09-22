Мясорубка BQ MG2005 Чёрный
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG2005 Чёрный
Мясорубка BQ — это идеальный выбор для современной кухни, сочетающий в себе мощность, функциональность и стильный дизайн. Эта модель с легкостью справляется с обработкой мяса, обеспечивая производительность до 2 кг в минуту. Благодаря мощности при блокировке вала в 1200 Вт, она гарантирует быстрое и эффективное измельчение даже в самых сложных условиях. Мясорубка выполнена в элегантном черном цвете, который идеально вписывается в любой кухонный интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость ухода и устойчивость к внешним воздействиям, а вес всего 2,18 кг делает устройство удобным в перемещении и хранении. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие системы реверса, которая позволяет легко справляться с застрявшими кусками мяса, обеспечивая бесперебойную работу. Пластиковый лоток удобно использовать как для загрузки ингредиентов, так и для их подачи в процессе измельчения. Мясорубка BQ оснащена сетевым шнуром длиной 1 метр — оптимальное решение для удобного размещения на кухне. Этот надежный прибор от известного бренда станет незаменимым помощником в приготовлении котлет, фаршированных блюд и других кулинарных шедевров.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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