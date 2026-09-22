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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный

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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 1
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 2
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 3
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 4
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 1
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 2
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 3
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 4
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719634
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Характеристики

Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х27
Вес, кг.
10.75

Описание товара Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный

Микроволновая печь BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит простоту, надежность и стильный дизайн. Выполненная в элегантном черном цвете, эта модель станет гармоничным дополнением к интерьеру любой кухни. С объемом 20 литров и диаметром поворотного стола 24.5 см, микроволновка способна удовлетворить ежедневные потребности небольшой семьи. Модель оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Отсутствие дисплея и дополнительных функций, таких как инверторная технология, конвекция и гриль, делает устройство максимально понятным и доступным для пользователей любого возраста. Внутренние поверхности покрыты качественной эмалью, что облегчает уход и гарантирует долговечность использования. Ручное открывание дверцы добавляет удобства при повседневном использовании, а мощность 700 Вт обеспечит быстрое и равномерное разогревание блюд. Микроволновая печь BQ является отдельностоящей моделью, что позволяет свободно размещать её в любом удобном месте кухни. С весом 9,4 кг, её легко перемещать и устанавливать. Это надежный выбор для тех, кто ищет бюджетное и практичное решение для разогрева и приготовления пищи.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит простоту, надежность и стильный дизайн. Выполненная в элегантном черном цвете, эта модель станет гармоничным дополнением к интерьеру любой кухни. С объемом 20 литров и диаметром поворотного стола 24.5 см, микроволновка способна удовлетворить ежедневные потребности небольшой семьи. Модель оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Отсутствие дисплея и дополнительных функций, таких как инверторная технология, конвекция и гриль, делает устройство максимально понятным и доступным для пользователей любого возраста. Внутренние поверхности покрыты качественной эмалью, что облегчает уход и гарантирует долговечность использования. Ручное открывание дверцы добавляет удобства при повседневном использовании, а мощность 700 Вт обеспечит быстрое и равномерное разогревание блюд. Микроволновая печь BQ является отдельностоящей моделью, что позволяет свободно размещать её в любом удобном месте кухни. С весом 9,4 кг, её легко перемещать и устанавливать. Это надежный выбор для тех, кто ищет бюджетное и практичное решение для разогрева и приготовления пищи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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