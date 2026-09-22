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Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный купить с доставкой в Москве
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Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный

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Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 1
Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 2
Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
85
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 1
  • Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 2
  • Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719625
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
85
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
1.12

Описание товара Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный

Кофемолка BQ — идеальный выбор для любителей свежемолотого кофе. Этот стильный прибор сочетает в себе надежность и элегантность, представлен в классическом сочетании серебристого и черного цветов, что делает его отличным дополнением к любой кухне. Мощность кофемолки составляет 200 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное измельчение кофейных зерен. Вместимость чаши позволяет помолоть до 85 граммов кофе за один раз, делая её прекрасно подходящей как для индивидуального использования, так и для небольшой компании. Особенностью BQ является ротационный нож для помола, который тщательно справляется с задачей измельчения зерен. Хотя модель не оснащена функцией регулировки степени помола и порционным помолом, она компенсирует это своей простотой и надежностью. Дополнительным плюсом является наличие функции блокировки включения при снятой крышке, обеспечивающей безопасность использования. Кроме того, кофемолка защищена от перегрева, что способствует долговечности эксплуатации устройства. С весом всего 0,9 кг, кофемолка BQ легка в обращении и перестановке, а её компактные размеры позволяют легко хранить её даже на небольшой кухне. Этот прибор создаст особую атмосферу свежести и уюта в каждом вашем утре.

Отзывы о товаре Кофемолка BQ CG1003 Стальной-черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
85
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка BQ — идеальный выбор для любителей свежемолотого кофе. Этот стильный прибор сочетает в себе надежность и элегантность, представлен в классическом сочетании серебристого и черного цветов, что делает его отличным дополнением к любой кухне. Мощность кофемолки составляет 200 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное измельчение кофейных зерен. Вместимость чаши позволяет помолоть до 85 граммов кофе за один раз, делая её прекрасно подходящей как для индивидуального использования, так и для небольшой компании. Особенностью BQ является ротационный нож для помола, который тщательно справляется с задачей измельчения зерен. Хотя модель не оснащена функцией регулировки степени помола и порционным помолом, она компенсирует это своей простотой и надежностью. Дополнительным плюсом является наличие функции блокировки включения при снятой крышке, обеспечивающей безопасность использования. Кроме того, кофемолка защищена от перегрева, что способствует долговечности эксплуатации устройства. С весом всего 0,9 кг, кофемолка BQ легка в обращении и перестановке, а её компактные размеры позволяют легко хранить её даже на небольшой кухне. Этот прибор создаст особую атмосферу свежести и уюта в каждом вашем утре.
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Отзывы


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