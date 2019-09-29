Кофемолка Kitfort КТ-1315
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
В наличии
Код товара: 176884
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 070 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х14
Вес, кг.
1.23
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-1315
Кофемолка Kitfort KT-1315; Система помола: вращающийся нож; Мощность: 180 Вт; Вместимость контейнера для зерен: 60 г; Материал корпуса: металл / пластик; Пуск: удерживание кнопки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитКофемолка Bosch TSM6A011W
-
В наличииЦена 2 010 руб. 3 690 руб.503 руб. в СплитКофемолка Bosch TSM6A013B
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитКофемолка Kitfort КТ-769
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитКофемолка Kitfort Kitfort КТ-7123
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитКофемолка Bosch TSM6A017C
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитКофемолка Bosch TSM6A014R
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитКофемолка Kitfort КТ-747
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитКофемолка Kitfort КТ-748
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитКофемолка Kitfort КТ-717 230Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:10...
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитКофемолка Kitfort КТ-790 180Вт нержавеющая сталь/черный
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Страна производитель
Китай
Кофемолка Kitfort KT-1315; Система помола: вращающийся нож; Мощность: 180 Вт; Вместимость контейнера для зерен: 60 г; Материал корпуса: металл / пластик; Пуск: удерживание кнопки
Достоинства:
Удобна в эксплуатации, съемная чаша, высокая мощность.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Товарами "KIT FORT" пользуемся несколько лет, а именно: отпаривателем и измельчителем. В нашей семье они удобные, незаменимые и надежные помощники. Кофемолка "KIT FORT" - достойное дополнение к домашней бытовой технике. Обладает всеми необходимыми качествами: эргономичный дизайн, удобство в эксплуатации, приятный внешний вид. Особенно следует отметить наличие съемной чаши. За ней легко ухаживать. Советуем кофемолку "KIT FORT" для приобретения.
Кофемолка Kitfort КТ-1315 - данный товар вы можете купить по цене 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-1315
Достоинства:
Удобна в эксплуатации, съемная чаша, высокая мощность.
Недостатки:
Не выявлено.
Комментарий:
Товарами "KIT FORT" пользуемся несколько лет, а именно: отпаривателем и измельчителем. В нашей семье они удобные, незаменимые и надежные помощники. Кофемолка "KIT FORT" - достойное дополнение к домашней бытовой технике. Обладает всеми необходимыми качествами: эргономичный дизайн, удобство в эксплуатации, приятный внешний вид. Особенно следует отметить наличие съемной чаши. За ней легко ухаживать. Советуем кофемолку "KIT FORT" для приобретения.