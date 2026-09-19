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Кофемолка Kitfort КТ-769 купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Kitfort КТ-769

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Кофемолка Kitfort КТ-769 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-769 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200 Вт
Вместимость
60 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Kitfort КТ-769 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-769 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481196
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
200
Страна производства
Китай
Мощность
200 Вт
Вместимость
60 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х14
Вес, кг.
1.09

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-769

Кофемолка Kitfort КТ-769 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Кофемолка имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Устройство включается простым нажатием на верхнюю крышку.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-769




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
200
Страна производства
Китай
Мощность
200 Вт
Вместимость
60 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Kitfort КТ-769 предназначена для помола кофейных зёрен, измельчения специй и орехов. Кофемолка имеет стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишется в любой интерьер. Устройство включается простым нажатием на верхнюю крышку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Kitfort КТ-769 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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