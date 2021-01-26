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Кофемолка Kitfort КТ-744 купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Kitfort КТ-744

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Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 8
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 9
Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Вместимость, г
160
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 8
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 9
  • Кофемолка Kitfort КТ-744 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346655
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Цвет
серебристый, черный
Вместимость, г
160
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-744

Кофемолка Kitfort КТ-744 мощностью 200 Вт оснащена коническими жерновами, которые равномерно измельчают зерна. В комплекте есть небольшая щеточка для удобной очистки. Элементы произведены из углеродистой стали. Материал характеризуется прочностью и устойчивостью к деформации. Посредством поворотного регулятора выбирается от 2 до 12 порций — устройство намелет необходимое количество порошка для приготовления напитка и автоматически отключится.Благодаря термостату в случае возникновения перегрева произойдет защитная деактивация, что предотвращает появление неполадок и увеличивает срок эксплуатации модели. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение кофемолки Kitfort КТ-744 на горизонтальной поверхности и препятствуют скольжению. Корпус из качественного пластика в течение длительного времени сохраняет первоначальный вид без образования царапин, сколов и других повреждений. Прозрачные контейнеры можно снять с целью удаления загрязнений.const ttlStream = new TTLStream({}); ttlStream.findAndInsert({ "brand": "kitfort", "productId": "71551554", "retailerDomain": "www.eldorado.ru", "templateType": "master_template", "resultType": "html", "contentType": "minisite", "el": ".ttl24"});

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-744

26.01.2021
ФЕДОР

Достоинства:
Очень привлекательная цена за кофемолку с металлическими коническими жерновами. Отличный помол, относительно стоимости. Привлекательный внешний вид. Компактные размеры. Не шумная и довольно быстрая. Есть регулировка помола. Мелет очень хорошо, тонкость помола оправдала все ожидания.. Проста в управлении. Есть только одна кнопка включения и регулятор количества чашек кофе (можно выставить от 2 до 12).

Недостатки:
Перебои в поставках. Долго ждал поступления в продажу.

Комментарий:
Раньше я пользовался роторной кофемолкой. Помол был неоднородный, приходилось кофемолку встряхивать во время помола, при выгрузке часть кофе высыпалось на стол. Летом на ЮТУБЕ я увидел обзор кофемолки с коническими жерновами KITFORT KT-744 и решил купить ее. Но в продаже они закончились. Только 14.09.2020г удалось купить в инт.маг. KRAFT.RU . Проверил в работе –отлично молотит в разных степенях помола. Решил купить такую же дочке в подарок 26.09.2020г в М.ВИДЕО.В ноябре мы решили купить KITFORT KT-744 для дачи себе и дочке. До середины января 2021г в продаже не было.13 .01.2021г купил в инт. Маг. Kotofoto.ru 2шт. заказ msk166967 и msk167088 . Теперь у нас 4 замечательных кофемолок KITFORT KT-744. Рекомендую для ценителей свежемолотого, сваренного в турке кофе. Спасибо Китфорт за возможность покупать хорошую технику по такой цене.
19.01.2021
Елена

Достоинства:
1.Цена (Аналоги данной кофемолки в России стоят ~ от 8 000 рублей)
2.Нормальные конические жернова (А не псевдо-жернова)
3.Универсальные степени помола (Для турки, капельной кофеварки, недорогих рожков с улучшайзерами, альтернативы)
4. Внешний вид.

Недостатки:
1. Нет обозначений степеней помола (Решается белым маркером)
2. Неудобная крышка контейнера для кофе (Приходится подковыривать ногтями)
3. Короткий шнур
4. Конструктивная особенность контейнера для молотого кофе (Кофемолка будет молоть, только при установленном контейнере, что не всегда удобно, особенно если у вас рожок)

Комментарий:
Хорошая кофемолка за свои деньги)
11.08.2020
Михаил

Достоинства:
Основное достоинство - это конусные металлические жернова. Что позволяет делать равномерный помол в широком диапазоне от мелкого (почти в пыль) для турки - до крупного во френч-прессе. Отлично подходит для альтернативы - пуровер, кемекс.

Недостатки:
Нет цифровой шкалы для помола. Результат приходит с опытом -эта как на скрипке играть!

Комментарий:
Отличная кофемолка за свою цену!
31.07.2020
Сергей

Достоинства:
Очень точно регулируется степень помола.
Компактность.
Простота в использовании.
Адекватная стоимость.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
При покупке выбирал оптимальный вариант по соотношению цена-качество и эта кофемолка очень приятно удивила качеством исполнения и качеством помола за свои деньги. При этом она очень компактная и не занимает много места на столе. Удобно расположена чаша для молотого кофе. Работает тихо. На удивление очень качественные жернова, кофе именно перетертый, а не дробленный как в кофемолках с более низкой ценой. Вместительный контейнер для зерен. Очень точно регулируется степень помола, можно сделать кофе для турки, для рожковой кофеварки и для капельной. Однозначно рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
жернова
Цвет
серебристый, черный
Вместимость, г
160
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
да
Порционный помол
Да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Kitfort КТ-744 мощностью 200 Вт оснащена коническими жерновами, которые равномерно измельчают зерна. В комплекте есть небольшая щеточка для удобной очистки. Элементы произведены из углеродистой стали. Материал характеризуется прочностью и устойчивостью к деформации. Посредством поворотного регулятора выбирается от 2 до 12 порций — устройство намелет необходимое количество порошка для приготовления напитка и автоматически отключится.Благодаря термостату в случае возникновения перегрева произойдет защитная деактивация, что предотвращает появление неполадок и увеличивает срок эксплуатации модели. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивое положение кофемолки Kitfort КТ-744 на горизонтальной поверхности и препятствуют скольжению. Корпус из качественного пластика в течение длительного времени сохраняет первоначальный вид без образования царапин, сколов и других повреждений. Прозрачные контейнеры можно снять с целью удаления загрязнений.const ttlStream = new TTLStream({}); ttlStream.findAndInsert({ "brand": "kitfort", "productId": "71551554", "retailerDomain": "www.eldorado.ru", "templateType": "master_template", "resultType": "html", "contentType": "minisite", "el": ".ttl24"});
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2021
ФЕДОР

Достоинства:
Очень привлекательная цена за кофемолку с металлическими коническими жерновами. Отличный помол, относительно стоимости. Привлекательный внешний вид. Компактные размеры. Не шумная и довольно быстрая. Есть регулировка помола. Мелет очень хорошо, тонкость помола оправдала все ожидания.. Проста в управлении. Есть только одна кнопка включения и регулятор количества чашек кофе (можно выставить от 2 до 12).

Недостатки:
Перебои в поставках. Долго ждал поступления в продажу.

Комментарий:
Раньше я пользовался роторной кофемолкой. Помол был неоднородный, приходилось кофемолку встряхивать во время помола, при выгрузке часть кофе высыпалось на стол. Летом на ЮТУБЕ я увидел обзор кофемолки с коническими жерновами KITFORT KT-744 и решил купить ее. Но в продаже они закончились. Только 14.09.2020г удалось купить в инт.маг. KRAFT.RU . Проверил в работе –отлично молотит в разных степенях помола. Решил купить такую же дочке в подарок 26.09.2020г в М.ВИДЕО.В ноябре мы решили купить KITFORT KT-744 для дачи себе и дочке. До середины января 2021г в продаже не было.13 .01.2021г купил в инт. Маг. Kotofoto.ru 2шт. заказ msk166967 и msk167088 . Теперь у нас 4 замечательных кофемолок KITFORT KT-744. Рекомендую для ценителей свежемолотого, сваренного в турке кофе. Спасибо Китфорт за возможность покупать хорошую технику по такой цене.
19.01.2021
Елена

Достоинства:
1.Цена (Аналоги данной кофемолки в России стоят ~ от 8 000 рублей)
2.Нормальные конические жернова (А не псевдо-жернова)
3.Универсальные степени помола (Для турки, капельной кофеварки, недорогих рожков с улучшайзерами, альтернативы)
4. Внешний вид.

Недостатки:
1. Нет обозначений степеней помола (Решается белым маркером)
2. Неудобная крышка контейнера для кофе (Приходится подковыривать ногтями)
3. Короткий шнур
4. Конструктивная особенность контейнера для молотого кофе (Кофемолка будет молоть, только при установленном контейнере, что не всегда удобно, особенно если у вас рожок)

Комментарий:
Хорошая кофемолка за свои деньги)
11.08.2020
Михаил

Достоинства:
Основное достоинство - это конусные металлические жернова. Что позволяет делать равномерный помол в широком диапазоне от мелкого (почти в пыль) для турки - до крупного во френч-прессе. Отлично подходит для альтернативы - пуровер, кемекс.

Недостатки:
Нет цифровой шкалы для помола. Результат приходит с опытом -эта как на скрипке играть!

Комментарий:
Отличная кофемолка за свою цену!
31.07.2020
Сергей

Достоинства:
Очень точно регулируется степень помола.
Компактность.
Простота в использовании.
Адекватная стоимость.

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
При покупке выбирал оптимальный вариант по соотношению цена-качество и эта кофемолка очень приятно удивила качеством исполнения и качеством помола за свои деньги. При этом она очень компактная и не занимает много места на столе. Удобно расположена чаша для молотого кофе. Работает тихо. На удивление очень качественные жернова, кофе именно перетертый, а не дробленный как в кофемолках с более низкой ценой. Вместительный контейнер для зерен. Очень точно регулируется степень помола, можно сделать кофе для турки, для рожковой кофеварки и для капельной. Однозначно рекомендую к покупке.


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