Кофемолка BQ CG1005 Белый

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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719628
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Кофемолка BQ — это компактное и стильное решение для ценителей свежемолотого кофе. С мощностью 150 Вт, эта кофемолка легко справляется с задачей перемалывания зерен, предлагая вам ароматный и насыщенный напиток. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что делает её гармоничным дополнением любого кухонного интерьера.
Кофемолка оснащена ротационным ножом, обеспечивающим равномерный помол до 70 граммов кофейных зерен за один раз — это отличный объем для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Несмотря на отсутствие функции регулировки степени помола, данная модель отлично подходит для базовых нужд любителей кофе.
Для вашей безопасности, устройство оборудовано защитой от перегрева, что продлевает срок службы кофемолки и обеспечивает надежную работу. Компактный дизайн и легкий вес в 0,5 кг делают кофемолку BQ удобной в использовании и хранении. Наслаждайтесь ароматом свежесмолотого кофе каждый день с кофемолкой BQ!
Кофемолка BQ — это компактное и стильное решение для ценителей свежемолотого кофе. С мощностью 150 Вт, эта кофемолка легко справляется с задачей перемалывания зерен, предлагая вам ароматный и насыщенный напиток. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что делает её гармоничным дополнением любого кухонного интерьера.
Кофемолка оснащена ротационным ножом, обеспечивающим равномерный помол до 70 граммов кофейных зерен за один раз — это отличный объем для приготовления нескольких чашек вашего любимого напитка. Несмотря на отсутствие функции регулировки степени помола, данная модель отлично подходит для базовых нужд любителей кофе.
Для вашей безопасности, устройство оборудовано защитой от перегрева, что продлевает срок службы кофемолки и обеспечивает надежную работу. Компактный дизайн и легкий вес в 0,5 кг делают кофемолку BQ удобной в использовании и хранении. Наслаждайтесь ароматом свежесмолотого кофе каждый день с кофемолкой BQ!
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