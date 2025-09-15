Кофемолка Bosch TSM6A013B

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 460 руб.
3 690
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584658
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Начало каждого дня неизменно сопровождается дегустацией свежесваренного крепкого напитка? Тогда вам просто необходима кофемолка электрическая Bosch TSM6A013B, которая буквально в считанные минуты измельчит зерна до однородного состояния. Ведущим элементом представленной модели является ротационный нож, который эффективно и быстро перемалывает ингредиенты, не воздействуя на вкусовые свойства.
Мощность кофемолки электрической Bosch TSM6A013B повышена до 180 Вт – таким образом, ей потребуются считанные минуты, чтобы измельчить даже максимальное количество зерен. В основную емкость прибора вы сможете засыпать до 75 г необходимых ингредиентов. Система блокировки сработает автоматически, если вы не установили крышку прибора на корпус. Автономная работа кухонной ассистентки производится от сети напряжением 220–240В.
Начало каждого дня неизменно сопровождается дегустацией свежесваренного крепкого напитка? Тогда вам просто необходима кофемолка электрическая Bosch TSM6A013B, которая буквально в считанные минуты измельчит зерна до однородного состояния. Ведущим элементом представленной модели является ротационный нож, который эффективно и быстро перемалывает ингредиенты, не воздействуя на вкусовые свойства.
Мощность кофемолки электрической Bosch TSM6A013B повышена до 180 Вт – таким образом, ей потребуются считанные минуты, чтобы измельчить даже максимальное количество зерен. В основную емкость прибора вы сможете засыпать до 75 г необходимых ингредиентов. Система блокировки сработает автоматически, если вы не установили крышку прибора на корпус. Автономная работа кухонной ассистентки производится от сети напряжением 220–240В.
Комментарий:
Удивило - для предотвращения залипания помеленного кофе внутри кофемолки металлическая чашечка сделана со скосом, и главное это работает! Корпус пластмассовый.Работает тихо.
Источник: Яндекс Маркет
Алена С.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка понравилась, упакована в заводскую коробку, можно было добавить пупырку для лучшей транспортировки
Источник: Яндекс Маркет
Владислав Т.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно) Товаром очень доволен . Самое главное, тихая . Производство «Словения»
Источник: Яндекс Маркет
Евгений К.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемолка пользуюсь такой 7 лет! Вторую купил в деревню.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей М.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка хорошая, молотит хорошо мелко, единственное когда молотишь долго вся кофейная пыль прилипает к стенкам и крышке.
Источник: Яндекс Маркет
Арсен Н.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Надеюсь, что кофемолка, хорошая. Жалоб по крайней мере не было.
Источник: Яндекс Маркет
Павел В.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовался, но пришла вовремя, упаковано хорошо, всё соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
Александр В.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, молит, надеюсь будет такая надёжная как прошлая
Источник: Яндекс Маркет
Светлана Н.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо смолола миндаль, спасибо. Буду пользоваться дальше.
Источник: Яндекс Маркет
Валентина Л.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемолка. Единственное молоть долго до мелких частиц
Источник: Яндекс Маркет
Галина М.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая маленькая кофемолка. Современный дизайн. Как покажет себя в работе не знаю. Взяла в подарок. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
Марина Р.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовалась,пришла быстро,аккуратная,понятна в использовании.Рекомендую
Кофемолка Bosch TSM6A013B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Bosch TSM6A013B
Достоинства:
Комментарий:
Удивило - для предотвращения залипания помеленного кофе внутри кофемолки металлическая чашечка сделана со скосом, и главное это работает! Корпус пластмассовый.Работает тихо.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка понравилась, упакована в заводскую коробку, можно было добавить пупырку для лучшей транспортировки
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно) Товаром очень доволен . Самое главное, тихая . Производство «Словения»
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемолка пользуюсь такой 7 лет! Вторую купил в деревню.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка хорошая, молотит хорошо мелко, единственное когда молотишь долго вся кофейная пыль прилипает к стенкам и крышке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Надеюсь, что кофемолка, хорошая. Жалоб по крайней мере не было.
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовался, но пришла вовремя, упаковано хорошо, всё соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Работает, молит, надеюсь будет такая надёжная как прошлая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо смолола миндаль, спасибо. Буду пользоваться дальше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемолка. Единственное молоть долго до мелких частиц
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая маленькая кофемолка. Современный дизайн. Как покажет себя в работе не знаю. Взяла в подарок. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
пока не пользовалась,пришла быстро,аккуратная,понятна в использовании.Рекомендую