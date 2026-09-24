Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние, 707538
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
75
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 800 руб. 2 460 руб.
В наличии
Код товара: 707538
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Загружаем...
1 800 руб. -27%
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
700
Описание товара Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние
Характеристики:
- Система помола: ротационный нож
- Мощность: 180 Вт
- Вместимость: 75 г
- Производительность: 0.15 кг/мин
- Функции: помол специй
- Материал корпуса: пластик
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Характеристики:
- Система помола: ротационный нож
- Мощность: 180 Вт
- Вместимость: 75 г
- Производительность: 0.15 кг/мин
- Функции: помол специй
- Материал корпуса: пластик
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние - купить по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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