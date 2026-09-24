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Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 707538
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Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние, 707538

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Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
75
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 800 руб.  2 460 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707538
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние
1 800 руб. -27%
2 460 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
21х9х9
Вес, г.
700

Описание товара Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:

  • Система помола: ротационный нож
  • Мощность: 180 Вт
  • Вместимость: 75 г
  • Производительность: 0.15 кг/мин
  • Функции: помол специй
  • Материал корпуса: пластик
Комплектность: коробка, кофемолка, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофемолка
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Мощность
180
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Вместимость, г
75
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Словения
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
  • Система помола: ротационный нож
  • Мощность: 180 Вт
  • Вместимость: 75 г
  • Производительность: 0.15 кг/мин
  • Функции: помол специй
  • Материал корпуса: пластик
Комплектность: коробка, кофемолка, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кофемолка Bosch TSM6A013B хорошее состояние - купить по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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