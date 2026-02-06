Кофемолка Bosch TSM6A014R
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Bosch TSM6A014R
Кофемолка электрическая TSM6A014R от Bosch – это надежное и эффективное устройство для приготовления свежемолотого кофе. С мощностью 180 Вт и емкостью контейнера для зерен в 75 г, она идеально подходит для домашнего использования. Такого количества кофе хватит для приготовления двух чашек двойного эспрессо. Высокая мощность позволит этому прибору измельчить зерна кофе за минимальное количество времени. Кофемолка оборудована ротационным ножом, отвечающим за измельчение кофейных зерен. Материал копуса – пластик, обеспечивает легкость в обращении и долговечность, материал лезвий - нержавеющая сталь. Размеры кофемолки (В х Ш х Г), см - 17 х 9 х 9. Не займет много места на кухне. Предусмотрена блокировка включения при снятой крышке. Длина сетевого шнура - 0.9 м. Кофемолка TSM6A014R от Bosch поможет Вам просто и быстро получить ароматный и свежий кофе для вашего утреннего настроения.
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Достоинства:
Комментарий:
понравилась, легко получается мелкий помол.спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Качество материалом несколько отличается от производства 5-7 летней аналогичной модели. Маркировки те же, звук тот же, работает норм. Оригинал. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
кофемолка понравилась. Мелет хорошо, вмещаемость хорошая, приятно держать в руках пластик приятный на ощупь. спасибо продавцу и производителю, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемолка, бралась в подарок. Функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
отличная кофемолка! и в квартире, и на даче такая, и в подарок дважды покупали..работает безотказно,хорошо мелет и работает тихо сравнительно..благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая маленькая кофемолка для дома, для семьи. много не мелет, тихая, аккуратная, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка классная. Пользуюсь кофемолкой часто, поэтому заказывала не однократно. Только этой фирмы. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка для помола кофе цена качество супер
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,оригинал,только один минус мыть нельзя и сухая чистка
Достоинства:
Комментарий:
Классическая кофемолка. Всю жизнь такими пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемолка. сомневалась когда брала. И зря. она даже лучше, чем я искала.
Достоинства:
Комментарий:
Купила несколько цветов на подарки. Отлично перемалывает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Тихая, есть с чем сравнить. Молит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Взяла лен молоть , хорошо и тихо работает! кофе молоть ещё не пробовала!
Достоинства:
Комментарий:
Не супер, но вполне неплохо. Кофе мелет, если хотите помельче, то надо потанцевать с кофемолкой, проворачивать ее набок и обратно, как шейкер...
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина. у меня служит уже 3 года. довольна и купила друзьям в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на следующий день (СПб) Кофемолка компактная, аккуратная, работает. Мне понравилась, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично, мелет быстро,мотор не нагревается, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
жужит и жужит...очень долго работает...надежная и неприхотливая...главное не ронять
Достоинства:
Комментарий:
Классная. Особенно порадовал уклон - это помогает не трясти кофемолку
Достоинства:
Комментарий:
кофе может хорошо,сразу был запах теперь выветрился,зять доволен подарком. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая и мощная. Отличное соотношение качества и цены
Достоинства:
Комментарий:
взяла на подарок, у меня такой же. Работает больше года. Надеюсь, что качество не изменилось.
Отзывы о товаре Кофемолка Bosch TSM6A014R
Достоинства:
Комментарий:
понравилась, легко получается мелкий помол.спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Качество материалом несколько отличается от производства 5-7 летней аналогичной модели. Маркировки те же, звук тот же, работает норм. Оригинал. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
кофемолка понравилась. Мелет хорошо, вмещаемость хорошая, приятно держать в руках пластик приятный на ощупь. спасибо продавцу и производителю, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемолка, бралась в подарок. Функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
отличная кофемолка! и в квартире, и на даче такая, и в подарок дважды покупали..работает безотказно,хорошо мелет и работает тихо сравнительно..благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая маленькая кофемолка для дома, для семьи. много не мелет, тихая, аккуратная, красивый дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Кофемолка классная. Пользуюсь кофемолкой часто, поэтому заказывала не однократно. Только этой фирмы. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная машинка для помола кофе цена качество супер
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,оригинал,только один минус мыть нельзя и сухая чистка
Достоинства:
Комментарий:
Классическая кофемолка. Всю жизнь такими пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемолка. сомневалась когда брала. И зря. она даже лучше, чем я искала.
Достоинства:
Комментарий:
Купила несколько цветов на подарки. Отлично перемалывает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Тихая, есть с чем сравнить. Молит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Взяла лен молоть , хорошо и тихо работает! кофе молоть ещё не пробовала!
Достоинства:
Комментарий:
Не супер, но вполне неплохо. Кофе мелет, если хотите помельче, то надо потанцевать с кофемолкой, проворачивать ее набок и обратно, как шейкер...
Достоинства:
Комментарий:
отличная машина. у меня служит уже 3 года. довольна и купила друзьям в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили на следующий день (СПб) Кофемолка компактная, аккуратная, работает. Мне понравилась, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично, мелет быстро,мотор не нагревается, всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
жужит и жужит...очень долго работает...надежная и неприхотливая...главное не ронять
Достоинства:
Комментарий:
Классная. Особенно порадовал уклон - это помогает не трясти кофемолку
Достоинства:
Комментарий:
кофе может хорошо,сразу был запах теперь выветрился,зять доволен подарком. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая и мощная. Отличное соотношение качества и цены
Достоинства:
Комментарий:
взяла на подарок, у меня такой же. Работает больше года. Надеюсь, что качество не изменилось.