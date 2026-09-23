Кофемолка Bosch TSM6A011W
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Характеристики
Описание товара Кофемолка Bosch TSM6A011W
Кофемолка Bosch TSM6A011W характеризуется компактными размерами и небольшим весом (618 г), что создает комфортные условия в процессе эксплуатации, а также при хранении и транспортировке. Устройство функционирует от подключения к стандартной бытовой сети, а максимальная мощность составляет 180 Вт, что позволяет экономить расходы на электричество. В конструкции жерновой модели есть диски, произведенные из качественной, устойчивой к механическим повреждениям и коррозии стали, между которыми равномерно перетираются зерна.Кофемолка Bosch TSM6A011W функционирует при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность при использовании. Исключен риск возникновения неисправностей, поскольку в случае перегрева активируется специальная система, которая выключает устройство. Модель оптимально подойдет для обработки до 75 г зерен, специй, а также измельчения крупных ядер анисовых или мускатных орехов. При изготовлении корпуса кофемолки использован качественный, прочный, износостойкий пластик, что способствует длительному сроку службы.
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