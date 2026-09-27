Кофемолка Starwind SGP7212, белая

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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595611
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Мощная кофемолка, которая позволит даже искушенному гурману приготовить основу для любого кофейного напитка с нужной величиной помола. Для разных способов приготовления кофе требуется собственный помол. Самый мелкий – для турки, самый крупный – для френч-пресса. Мощность прибора составляет 200 Вт – этого хватит, чтобы измельчить зёрна до любой необходимой консистенции и приготовить идеальный напиток. Острые ротационные ножи данной модели позволяют добиться нужного помола за считанные секунды, будь то мелкие гранулы или крупные. Дополнительно способствует их бесперебойной работе и тонкому контролю за процессом предусмотренный в кофемолке импульсный режим работы. Он заставляет работать двигатель с периодическими отключениями. Starwind SGP7212 вмещает до 70 г кофе. Стандартная пропорция для напитка средней крепости составляет 10 г на каждые 100 мл воды. То есть одного помола хватит на 2-3 чашки. Минималистичный белый дизайн устройства позволит ему вписаться в интерьер любой кухни, а компактные размеры помогут сэкономить место в шкафу или на столешнице. Орган управления на Starwind SGP7212 всего один – кнопка активации, так что с её интерфейсом разберётся любой человек без опыта работы бариста.
Мощная кофемолка, которая позволит даже искушенному гурману приготовить основу для любого кофейного напитка с нужной величиной помола. Для разных способов приготовления кофе требуется собственный помол. Самый мелкий – для турки, самый крупный – для френч-пресса. Мощность прибора составляет 200 Вт – этого хватит, чтобы измельчить зёрна до любой необходимой консистенции и приготовить идеальный напиток. Острые ротационные ножи данной модели позволяют добиться нужного помола за считанные секунды, будь то мелкие гранулы или крупные. Дополнительно способствует их бесперебойной работе и тонкому контролю за процессом предусмотренный в кофемолке импульсный режим работы. Он заставляет работать двигатель с периодическими отключениями. Starwind SGP7212 вмещает до 70 г кофе. Стандартная пропорция для напитка средней крепости составляет 10 г на каждые 100 мл воды. То есть одного помола хватит на 2-3 чашки. Минималистичный белый дизайн устройства позволит ему вписаться в интерьер любой кухни, а компактные размеры помогут сэкономить место в шкафу или на столешнице. Орган управления на Starwind SGP7212 всего один – кнопка активации, так что с её интерфейсом разберётся любой человек без опыта работы бариста.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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