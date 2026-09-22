Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный
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Характеристики
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный
Рожковая кофеварка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный эспрессо и капучино в домашних условиях. Стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактный и лёгкий корпус весом 2,9 кг позволяет легко размещать кофеварку даже на небольших кухонных поверхностях. Кофеварка BQ оснащена мощным насосом с давлением 20 бар, что гарантирует насыщенный, ароматный и вкусный кофе с превосходной плотной пеной. Используйте молотый кофе по вашему вкусу, чтобы наслаждаться разнообразными кофейными напитками. С мощностью 1100 Вт кофеварка быстро нагревает воду и готовит ваш напиток в считанные минуты. Резервуар для воды объемом 0,6 литра позволяет готовить несколько порций кофе подряд, а возможность подогрева чашек обеспечивает сохранение температуры вашего напитка на протяжении длительного времени. Электронное управление помогает легко выбрать параметры и объем необходимой порции кофе, а наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с воздушной пеной, как в лучших кофейнях. С длиной сетевого кабеля 0,85 м кофеварка обеспечивает достаточную гибкость при установке на кухне. Рожковая кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который сочетает в себе удобство использования и отличное качество напитков.
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