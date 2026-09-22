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Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный купить с доставкой в Москве
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Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный

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Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 1
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 2
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 3
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 4
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 5
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 6
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 7
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 8
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 9
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 10
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 11
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 12
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 13
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 14
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 15
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 16
Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
черный
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 1
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 2
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 3
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 4
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 5
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 6
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 7
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 8
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 9
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 10
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 11
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 12
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 13
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 14
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 15
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 16
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719611
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.6
Материал корпуса
пластик
Особенности
подогрев чашек,подача горячей воды
Цвет
черный
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х21
Вес, кг.
3.52

Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный

Рожковая кофеварка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный эспрессо и капучино в домашних условиях. Стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактный и лёгкий корпус весом 2,9 кг позволяет легко размещать кофеварку даже на небольших кухонных поверхностях. Кофеварка BQ оснащена мощным насосом с давлением 20 бар, что гарантирует насыщенный, ароматный и вкусный кофе с превосходной плотной пеной. Используйте молотый кофе по вашему вкусу, чтобы наслаждаться разнообразными кофейными напитками. С мощностью 1100 Вт кофеварка быстро нагревает воду и готовит ваш напиток в считанные минуты. Резервуар для воды объемом 0,6 литра позволяет готовить несколько порций кофе подряд, а возможность подогрева чашек обеспечивает сохранение температуры вашего напитка на протяжении длительного времени. Электронное управление помогает легко выбрать параметры и объем необходимой порции кофе, а наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с воздушной пеной, как в лучших кофейнях. С длиной сетевого кабеля 0,85 м кофеварка обеспечивает достаточную гибкость при установке на кухне. Рожковая кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который сочетает в себе удобство использования и отличное качество напитков.

Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM2005 Черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
0.6
Материал корпуса
пластик
Особенности
подогрев чашек,подача горячей воды
Цвет
черный
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
20
Развернуть
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
0.85
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный эспрессо и капучино в домашних условиях. Стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни. Компактный и лёгкий корпус весом 2,9 кг позволяет легко размещать кофеварку даже на небольших кухонных поверхностях. Кофеварка BQ оснащена мощным насосом с давлением 20 бар, что гарантирует насыщенный, ароматный и вкусный кофе с превосходной плотной пеной. Используйте молотый кофе по вашему вкусу, чтобы наслаждаться разнообразными кофейными напитками. С мощностью 1100 Вт кофеварка быстро нагревает воду и готовит ваш напиток в считанные минуты. Резервуар для воды объемом 0,6 литра позволяет готовить несколько порций кофе подряд, а возможность подогрева чашек обеспечивает сохранение температуры вашего напитка на протяжении длительного времени. Электронное управление помогает легко выбрать параметры и объем необходимой порции кофе, а наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с воздушной пеной, как в лучших кофейнях. С длиной сетевого кабеля 0,85 м кофеварка обеспечивает достаточную гибкость при установке на кухне. Рожковая кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который сочетает в себе удобство использования и отличное качество напитков.
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Доставка
Отзывы


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