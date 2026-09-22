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Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый купить с доставкой в Москве
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Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый

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Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 1
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 2
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 3
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 4
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 5
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 6
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 7
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 8
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 9
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 10
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 11
Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.7
Цвет
желтый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 1
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 2
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 3
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 4
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 5
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 6
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 7
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 8
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 9
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 10
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 11
  • Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719613
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.7
Материал корпуса
пластик / металл
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
желтый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х25
Вес, кг.
3.69

Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый

Кофеварка рожкового типа BQ – стильное и мощное решение для любителей свежесваренного кофе. Эта модель с ярким желтым корпусом станет ярким акцентом на любой кухне, добавляя настроение и уют. Вес кофеварки составляет 3,4 кг, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Одна из ключевых характеристик – рабочее давление в 20 бар, благодаря чему кофе получается насыщенным и ароматным. Кофеварка работает с молотым кофе, предоставляя широкий простор для экспериментов с вкусовыми сочетаниями и сортами кофе. Мощность устройства – 850 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Резервуар для воды вмещает 1,7 литра, достаточного для приготовления нескольких чашек напитка без необходимости частой доливки. Для вашего удобства кофеварка оснащена индикатором уровня воды и индикатором нагрева, позволяющими всегда контролировать процесс приготовления. Управление кофеваркой – электронное, что делает её использование простым и интуитивно понятным. Наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с молочной пенкой прямо у себя дома. Для большего комфорта предусмотрена функция подогрева чашек, что позволит сохранить напиток горячим на более долгое время. Длина сетевого кабеля 0,85 м является оптимальной для размещения устройства на кухонной поверхности. Кофеварка BQ – это сочетание современного дизайна, функциональности и качества, которые порадуют каждого ценителя хорошего кофе.

Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.7
Материал корпуса
пластик / металл
Особенности
предварительное заваривание
Цвет
желтый
Управление
электронное
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Развернуть
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Длина сетевого кабеля
0.85
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка рожкового типа BQ – стильное и мощное решение для любителей свежесваренного кофе. Эта модель с ярким желтым корпусом станет ярким акцентом на любой кухне, добавляя настроение и уют. Вес кофеварки составляет 3,4 кг, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Одна из ключевых характеристик – рабочее давление в 20 бар, благодаря чему кофе получается насыщенным и ароматным. Кофеварка работает с молотым кофе, предоставляя широкий простор для экспериментов с вкусовыми сочетаниями и сортами кофе. Мощность устройства – 850 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Резервуар для воды вмещает 1,7 литра, достаточного для приготовления нескольких чашек напитка без необходимости частой доливки. Для вашего удобства кофеварка оснащена индикатором уровня воды и индикатором нагрева, позволяющими всегда контролировать процесс приготовления. Управление кофеваркой – электронное, что делает её использование простым и интуитивно понятным. Наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с молочной пенкой прямо у себя дома. Для большего комфорта предусмотрена функция подогрева чашек, что позволит сохранить напиток горячим на более долгое время. Длина сетевого кабеля 0,85 м является оптимальной для размещения устройства на кухонной поверхности. Кофеварка BQ – это сочетание современного дизайна, функциональности и качества, которые порадуют каждого ценителя хорошего кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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