Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый
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Характеристики
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM2006 Желтый
Кофеварка рожкового типа BQ – стильное и мощное решение для любителей свежесваренного кофе. Эта модель с ярким желтым корпусом станет ярким акцентом на любой кухне, добавляя настроение и уют. Вес кофеварки составляет 3,4 кг, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Одна из ключевых характеристик – рабочее давление в 20 бар, благодаря чему кофе получается насыщенным и ароматным. Кофеварка работает с молотым кофе, предоставляя широкий простор для экспериментов с вкусовыми сочетаниями и сортами кофе. Мощность устройства – 850 Вт, что обеспечивает быструю и эффективную работу. Резервуар для воды вмещает 1,7 литра, достаточного для приготовления нескольких чашек напитка без необходимости частой доливки. Для вашего удобства кофеварка оснащена индикатором уровня воды и индикатором нагрева, позволяющими всегда контролировать процесс приготовления. Управление кофеваркой – электронное, что делает её использование простым и интуитивно понятным. Наличие капучинатора позволит вам готовить любимые кофейные напитки с молочной пенкой прямо у себя дома. Для большего комфорта предусмотрена функция подогрева чашек, что позволит сохранить напиток горячим на более долгое время. Длина сетевого кабеля 0,85 м является оптимальной для размещения устройства на кухонной поверхности. Кофеварка BQ – это сочетание современного дизайна, функциональности и качества, которые порадуют каждого ценителя хорошего кофе.
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