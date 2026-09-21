Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Rondell RDE-1106 850Вт серебристый
Рожковая кофеварка Rondell — это идеальное сочетание стильного дизайна, функциональности и высокой производительности, которая удовлетворит даже самых взыскательных любителей кофе. Эта изящная серебристая кофеварка оснащена мощностью 850 Вт и создает давление 20 бар, что обеспечивает насыщенный вкус и аромат вашего любимого молотого кофе. С объемом резервуара для воды 1,6 литра, вы сможете приготовить несколько порций без необходимости частого долива воды, а индикатор уровня воды поможет следить за ее количеством. Для создания идеального кофе на любой вкус, Rondell предлагает возможность выбора объема порции. Кофеварка также оснащена функцией подогрева чашек, что гарантирует, что ваш кофе всегда будет подаваться в оптимальной температуре. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам легко приготовить капучино и латте с роскошной пенкой. Удобное электронное управление делает процесс приготовления кофе простым и приятным. Безопасность и комфорт использования обеспечиваются продуманными деталями, такими как длина сетевого кабеля в 1 метр, что предоставляет достаточно свободы для размещения устройства на кухонной столешнице. Вес кофеварки составляет 4 кг, что делает ее устойчивой и надежной в эксплуатации. Кофеварка Rondell станет неотъемлемой частью вашего утра, предоставляя возможность наслаждаться не только вкусным, но и профессионально приготовленным кофе прямо у вас дома.
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