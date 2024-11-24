Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124
Рожковая кофеварка Kitfort станет отличным приобретением для ценителей настоящего кофе. Эта модель, выполненная в стильном черно-серебристом дизайне, органично впишется в любой интерьер кухни. С давлением в 15 бар и мощностью 950 Вт, она обеспечит быстрое приготовление ароматного эспрессо, раскрывая все вкусовые ноты вашего любимого молотого кофе. Благодаря сенсорному управлению, эксплуатация кофеварки становится простой и интуитивно понятной. Вы можете выбрать объем порции, удовлетворяющий вашим предпочтениям. Удобный индикатор нагрева подскажет, когда прибор готов к работе, а функция подогрева чашек позволит наслаждаться горячим напитком до последней капли. Резервуар для воды объемом 1,5 литра обеспечит приготовление нескольких порций кофе без необходимости частой дозаправки. Вес кофеварки составляет 3,5 кг, что позволяет без труда перемещать ее при необходимости. Длина сетевого кабеля в 0,7 м подходит для использования на кухонных столешницах, расположенных рядом с розетками. Хотя кофеварка не поддерживает регулировку степени помола и крепости кофе, а также не оснащена системой самоочистки и встроенной кофемолкой, она идеально подходит для тех, кто ценит удобство и надежность. Kitfort доказывает, что сделать отличный кофе дома легко и приятно.
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Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, рекомендую!!! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то можно пить отличный кофе!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рожковая, кофемашина для дома! Главное купить хорошую кофемолку и зерна. Кофе как в хорошей кофейне обеспечен. Сам себе бариста.
Достоинства:
Комментарий:
Наконец можно пить вкусный кофе, как в кофейне.
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая покупка, всем советую
Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, рекомендую!!! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Наконец-то можно пить отличный кофе!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рожковая, кофемашина для дома! Главное купить хорошую кофемолку и зерна. Кофе как в хорошей кофейне обеспечен. Сам себе бариста.
Достоинства:
Комментарий:
Наконец можно пить вкусный кофе, как в кофейне.
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая покупка, всем советую