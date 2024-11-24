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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124

5 Отзывы
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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 1
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 2
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 3
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 4
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 5
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 6
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 7
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 8
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 9
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
950
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный, серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 1
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 2
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 3
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 4
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 5
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 6
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 7
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 8
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 9
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
6 840 руб.  12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616437
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Мощность
950
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
лоток для сбора капель
Цвет
черный, серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Оснащение система самоочистки
нет
Длина сетевого кабеля
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х28
Вес, кг.
4

Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124

Рожковая кофеварка Kitfort станет отличным приобретением для ценителей настоящего кофе. Эта модель, выполненная в стильном черно-серебристом дизайне, органично впишется в любой интерьер кухни. С давлением в 15 бар и мощностью 950 Вт, она обеспечит быстрое приготовление ароматного эспрессо, раскрывая все вкусовые ноты вашего любимого молотого кофе. Благодаря сенсорному управлению, эксплуатация кофеварки становится простой и интуитивно понятной. Вы можете выбрать объем порции, удовлетворяющий вашим предпочтениям. Удобный индикатор нагрева подскажет, когда прибор готов к работе, а функция подогрева чашек позволит наслаждаться горячим напитком до последней капли. Резервуар для воды объемом 1,5 литра обеспечит приготовление нескольких порций кофе без необходимости частой дозаправки. Вес кофеварки составляет 3,5 кг, что позволяет без труда перемещать ее при необходимости. Длина сетевого кабеля в 0,7 м подходит для использования на кухонных столешницах, расположенных рядом с розетками. Хотя кофеварка не поддерживает регулировку степени помола и крепости кофе, а также не оснащена системой самоочистки и встроенной кофемолкой, она идеально подходит для тех, кто ценит удобство и надежность. Kitfort доказывает, что сделать отличный кофе дома легко и приятно.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124

Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, рекомендую!!! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то можно пить отличный кофе!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Марина Лучистая

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рожковая, кофемашина для дома! Главное купить хорошую кофемолку и зерна. Кофе как в хорошей кофейне обеспечен. Сам себе бариста.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наконец можно пить вкусный кофе, как в кофейне.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая покупка, всем советую



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Мощность
950
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
лоток для сбора капель
Цвет
черный, серебристый
Управление
сенсорное
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Контроль крепости
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Оснащение система самоочистки
нет
Длина сетевого кабеля
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка Kitfort станет отличным приобретением для ценителей настоящего кофе. Эта модель, выполненная в стильном черно-серебристом дизайне, органично впишется в любой интерьер кухни. С давлением в 15 бар и мощностью 950 Вт, она обеспечит быстрое приготовление ароматного эспрессо, раскрывая все вкусовые ноты вашего любимого молотого кофе. Благодаря сенсорному управлению, эксплуатация кофеварки становится простой и интуитивно понятной. Вы можете выбрать объем порции, удовлетворяющий вашим предпочтениям. Удобный индикатор нагрева подскажет, когда прибор готов к работе, а функция подогрева чашек позволит наслаждаться горячим напитком до последней капли. Резервуар для воды объемом 1,5 литра обеспечит приготовление нескольких порций кофе без необходимости частой дозаправки. Вес кофеварки составляет 3,5 кг, что позволяет без труда перемещать ее при необходимости. Длина сетевого кабеля в 0,7 м подходит для использования на кухонных столешницах, расположенных рядом с розетками. Хотя кофеварка не поддерживает регулировку степени помола и крепости кофе, а также не оснащена системой самоочистки и встроенной кофемолкой, она идеально подходит для тех, кто ценит удобство и надежность. Kitfort доказывает, что сделать отличный кофе дома легко и приятно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась, рекомендую!!! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец-то можно пить отличный кофе!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Марина Лучистая

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рожковая, кофемашина для дома! Главное купить хорошую кофемолку и зерна. Кофе как в хорошей кофейне обеспечен. Сам себе бариста.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наконец можно пить вкусный кофе, как в кофейне.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая покупка, всем советую


Кофеварка рожковая Kitfort КТ-7124 - по цене 6840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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