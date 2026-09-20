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Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар

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Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 1
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 2
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 3
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 4
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 5
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 6
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 7
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 8
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 9
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный, серебристый
Управление
механическое
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 1
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 2
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 3
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 4
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 5
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 6
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 7
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 8
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 9
  • Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534362
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл/пластик
Особенности
поддон с поплавком
Цвет
черный, серебристый
Управление
механическое
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Размеры в упаковке, см
31х25х19
Вес, кг.
4.36

Описание товара Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар

Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 — простое в управлении устройство, которое позволяет приготовить ароматный напиток самостоятельно. Модель оснащена капучинатором, который качественно взбивает молоко для капучино, латте, горячего шоколада. Модель мощностью 850 Вт характеризуется долговечностью и оптимальной скоростью работы. Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 подает пар под давлением 15 бар, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат молотых зерен. Рожок изготовлен из высококачественного металла, устойчивого к деформации и образованию коррозии. Пользователь может одновременно приготовить до двух чашек. Предусмотрена опция предварительного подогрева посуды. Для визуального контроля есть индикаторы включения и действия пара.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Vitek VT-1520, 15 Бар




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл/пластик
Особенности
поддон с поплавком
Цвет
черный, серебристый
Управление
механическое
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
Описание
Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 — простое в управлении устройство, которое позволяет приготовить ароматный напиток самостоятельно. Модель оснащена капучинатором, который качественно взбивает молоко для капучино, латте, горячего шоколада. Модель мощностью 850 Вт характеризуется долговечностью и оптимальной скоростью работы. Кофеварка рожковая Vitek VT-1520 подает пар под давлением 15 бар, что позволяет максимально раскрыть вкус и аромат молотых зерен. Рожок изготовлен из высококачественного металла, устойчивого к деформации и образованию коррозии. Пользователь может одновременно приготовить до двух чашек. Предусмотрена опция предварительного подогрева посуды. Для визуального контроля есть индикаторы включения и действия пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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