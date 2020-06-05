Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Материал корпуса
пластик/металл
Особенности
устройство для взбивания молока
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
Оснащение система самоочистки
нет
Размеры в упаковке, см
33х28х26
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар
Кофеварка поможет приготовить вкусный кофе. Она производится с применением надежных компонентов. Предоставляется ряд дополнительных функций, которые окажутся полезны в дальнейшем.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, однорожковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Материал корпуса
пластик/металл
Особенности
устройство для взбивания молока
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
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Оснащение система самоочистки
нет
Кофеварка поможет приготовить вкусный кофе. Она производится с применением надежных компонентов. Предоставляется ряд дополнительных функций, которые окажутся полезны в дальнейшем.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, однорожковые
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, однорожковые
Достоинства:
Цена. Не шумная, быстро варит вкусный кофе.
Можно взбивать молоко - и будет капучино)
Недостатки:
Пока не обнаружил
Комментарий:
Давно хотел приобрети кофеварку. Растворимый кофе не люблю, а с туркой очень много мороки.
С фирмой Kitfort уже знаком , приобретал пароочиститель и вот уже более 5 лет никаких нареканий. Поэтому и выбор пал на эту модель. Кофеварка хорошая, заваривает кофе быстро и вкусно.Пользуюсь ей каждый день и жалею, что не купил ее раньше))
Много места не занимает, очень хорошо вписалась в интерьер.
Рекомендую.
Достоинства:
Стильная, удобная, в инструкции всё четко описано, компактная, недорогая, но в тоже время со всеми необходимыми фукнциями. Пока что попробовали только кофе варить, впереди пробы вспенить молоко и получать ароматный капучино.
Недостатки:
шнур коротковат, хотя, может, это норма для кофемашин
Комментарий:
Долго думали про покупку кофеварки, изначально хотели капельную, но знакомая посоветовала эту и мы рады!
Достоинства:
Кофе варит быстро. Не большой размер. Легкость в управлении. Хорошая пена.
Недостатки:
Короткий шнур, надо покупать удлинитель. Для мерной ложки не помешал бы какой ни будь держатель или зажим на самой кофеварке. Лицевая панель сделана под таким углом что во время заваривания кофе на термометр попадает пар он становится не читаемым.
Комментарий:
Ну а вообщем за такие не большие деньги на недостатки можно не обращать внимание.
Достоинства:
Отличная кофеварка, приемлемая цена, небольшой размер позволяет поместиться на маленькой кухне
Недостатки:
не выявлено
Комментарий:
Кофе получается ароматным и вкусным и очень быстро. Капучино отлично получается. Очень простая в обращении. Все очень довольны!
Достоинства:
Цена, бесшумность,быстрое приготовление.
Недостатки:
Короткий шнур.
Комментарий:
Купила эту кофемашину, на пробу, кофе очень люблю, хотела пить вкусный Капучино не выходя из дома. Получилось очень здорово! Эспрессо же получается с очень насыщеным вкусом. Варится кофе за считанные минуты. При этом квартира наполняется неимоверным ароматом кофе . Пенка получается густая,плотная .
За такую цену это просто сказка .
Достоинства:
Цена, варка кофе, компактный размер, быстро варит ароматный кофе
Недостатки:
малый объем воды
Комментарий:
Очень доступная кофеварка, в плане цены и работы с ней. Прилагается подробная инструкция, но в ней нет необходимости все интуитивно понятно. Кофе варит отлично и очень быстро. Сама кофеварка выглядит очень достойно и легко моется
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар
Достоинства:
Цена. Не шумная, быстро варит вкусный кофе.
Можно взбивать молоко - и будет капучино)
Недостатки:
Пока не обнаружил
Комментарий:
Давно хотел приобрети кофеварку. Растворимый кофе не люблю, а с туркой очень много мороки.
С фирмой Kitfort уже знаком , приобретал пароочиститель и вот уже более 5 лет никаких нареканий. Поэтому и выбор пал на эту модель. Кофеварка хорошая, заваривает кофе быстро и вкусно.Пользуюсь ей каждый день и жалею, что не купил ее раньше))
Много места не занимает, очень хорошо вписалась в интерьер.
Рекомендую.
Достоинства:
Стильная, удобная, в инструкции всё четко описано, компактная, недорогая, но в тоже время со всеми необходимыми фукнциями. Пока что попробовали только кофе варить, впереди пробы вспенить молоко и получать ароматный капучино.
Недостатки:
шнур коротковат, хотя, может, это норма для кофемашин
Комментарий:
Долго думали про покупку кофеварки, изначально хотели капельную, но знакомая посоветовала эту и мы рады!
Достоинства:
Кофе варит быстро. Не большой размер. Легкость в управлении. Хорошая пена.
Недостатки:
Короткий шнур, надо покупать удлинитель. Для мерной ложки не помешал бы какой ни будь держатель или зажим на самой кофеварке. Лицевая панель сделана под таким углом что во время заваривания кофе на термометр попадает пар он становится не читаемым.
Комментарий:
Ну а вообщем за такие не большие деньги на недостатки можно не обращать внимание.
Достоинства:
Отличная кофеварка, приемлемая цена, небольшой размер позволяет поместиться на маленькой кухне
Недостатки:
не выявлено
Комментарий:
Кофе получается ароматным и вкусным и очень быстро. Капучино отлично получается. Очень простая в обращении. Все очень довольны!
Достоинства:
Цена, бесшумность,быстрое приготовление.
Недостатки:
Короткий шнур.
Комментарий:
Купила эту кофемашину, на пробу, кофе очень люблю, хотела пить вкусный Капучино не выходя из дома. Получилось очень здорово! Эспрессо же получается с очень насыщеным вкусом. Варится кофе за считанные минуты. При этом квартира наполняется неимоверным ароматом кофе . Пенка получается густая,плотная .
За такую цену это просто сказка .
Достоинства:
Цена, варка кофе, компактный размер, быстро варит ароматный кофе
Недостатки:
малый объем воды
Комментарий:
Очень доступная кофеварка, в плане цены и работы с ней. Прилагается подробная инструкция, но в ней нет необходимости все интуитивно понятно. Кофе варит отлично и очень быстро. Сама кофеварка выглядит очень достойно и легко моется