Кофеварка рожковая Sonnen CM8501,ручной капучинатор, 1100Вт, 1,5л, 15бар, черная/серебро

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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1100
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
черный
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720156
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SONNEN CM8501 – это современная рожковая кофеварка, с помощью которой вы легко приготовите любимые кофейные напитки. Отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться букетом вкусов и ароматов свежего кофе.
Рожковая кофеварка SONNEN CM8501 оснащена итальянской помпой, которая создаёт постоянное давление 15 бар. Благодаря стабильно высокому давлению кофе получается насыщенным, с плотной пенкой и богатым ароматом. Мощность 1100 Вт позволяет приготовить напиток всего за несколько минут.
Кофеварка может одновременно приготовить две порции эспрессо – это удобно, когда нужно быстро сварить кофе к завтраку для себя и близких или угостить гостей ароматным напитком. Съёмный резервуар для воды объёмом 1,5 литра легко наполнять и чистить.
Для любителей капучино есть возможность самостоятельно взбивать молочную пенку. Насадка-капучинатор обеспечивает оптимальное давление и подачу пара, благодаря чему молоко эффективно аэрируется и превращается в пенку с воздушной и кремообразной текстурой.
Кофеварка оборудована поддоном для сбора капель со съёмной решёткой из нержавеющей стали – его легко мыть и устанавливать обратно. В поддоне есть специальный поплавок: если он наполнится водой, поплавок поднимется выше решётки.
SONNEN CM8501 идеально подойдёт для приготовления кофе дома или в офисе.
SONNEN CM8501 – это современная рожковая кофеварка, с помощью которой вы легко приготовите любимые кофейные напитки. Отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться букетом вкусов и ароматов свежего кофе.
Рожковая кофеварка SONNEN CM8501 оснащена итальянской помпой, которая создаёт постоянное давление 15 бар. Благодаря стабильно высокому давлению кофе получается насыщенным, с плотной пенкой и богатым ароматом. Мощность 1100 Вт позволяет приготовить напиток всего за несколько минут.
Кофеварка может одновременно приготовить две порции эспрессо – это удобно, когда нужно быстро сварить кофе к завтраку для себя и близких или угостить гостей ароматным напитком. Съёмный резервуар для воды объёмом 1,5 литра легко наполнять и чистить.
Для любителей капучино есть возможность самостоятельно взбивать молочную пенку. Насадка-капучинатор обеспечивает оптимальное давление и подачу пара, благодаря чему молоко эффективно аэрируется и превращается в пенку с воздушной и кремообразной текстурой.
Кофеварка оборудована поддоном для сбора капель со съёмной решёткой из нержавеющей стали – его легко мыть и устанавливать обратно. В поддоне есть специальный поплавок: если он наполнится водой, поплавок поднимется выше решётки.
SONNEN CM8501 идеально подойдёт для приготовления кофе дома или в офисе.
Кофеварка рожковая Sonnen CM8501,ручной капучинатор, 1100Вт, 1,5л, 15бар, черная/серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Sonnen CM8501,ручной капучинатор, 1100Вт, 1,5л, 15бар, черная/серебро