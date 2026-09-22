Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM1006 Красный-Стальной
Рожковая кофеварка BQ – идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, которое украсит любую кухню и подарит неповторимый вкус ароматного кофе. Эта модель предназначена для использования молотого кофе, обеспечивая оптимальное давление в 15 бар для приготовления насыщенного и крепкого напитка. С мощностью в 850 Вт кофеварка BQ быстро подогреет воду до необходимой температуры, а благодаря вместительному резервуару объемом 1,5 литра, вы сможете сварить несколько чашек кофе без необходимости частого долива воды. Особенностью данной кофеварки является наличие капучинатора, который позволит вам приготовить вкусные молочные напитки с пышной пенкой, как в лучших кофейнях. Функция подогрева чашек обеспечит идеальную температуру вашего кофе от первой до последней капли. Управление кофеваркой осуществляется механически, что гарантирует надежность и долгий срок службы устройства. Элегантный дизайн, выполненный в красном и серебристом цветах, добавит стиль и изысканность вашему интерьеру. Несмотря на отсутствие возможности выбора объема порции и регулировки степени помола, кофеварка BQ представляет собой надежное и эффективное решение для всех любителей качественного эспрессо и капучино. С весом всего 7 кг, она легко впишется в любое пространство, не загромождая его.
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