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Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846

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Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 1
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 2
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 3
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 4
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 5
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 6
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 7
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 8
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 9
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 10
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 11
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 12
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 13
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 14
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 15
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 16
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 17
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 18
Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Цвет
белый
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 18
  • Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719496
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Цвет
белый
Комлектация
ароматическое масло с запахом лаванды
Индикация
да
Емкость резервуара для воды
0.18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, г.
437

Описание товара Увлажнитель воздуха Daswerk Камин, эффект пламени, 180мл, 456846

Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме! Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает от USB, поэтому его легко подключить к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку. Объем резервуара для воды 180 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.



Теги товара: ультразвуковые, белые

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Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Цвет
белый
Комлектация
ароматическое масло с запахом лаванды
Индикация
да
Емкость резервуара для воды
0.18
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха DASWERK — незаменимый помощник в создании идеального микроклимата в доме! Он также сочетает в себе функции аромадиффузора и ночника для создания уютной атмосферы, улучшения настроения и самочувствия. Увлажнитель воздуха DASWERK соединяет в себе несколько устройств: увлажнитель, аромадиффузор и ночник. Принцип его работы основан на ультразвуковом воздействии, которое превращает воду в мелкодисперсный туман. Благодаря подсветке создается эффект пламени. Подсветка имеет 7 цветов, которые можно менять, нажав на кнопку на корпусе. При добавлении эфирного масла в воду, можно создать благоприятную и уютную атмосферу в доме. В комплекте уже есть ароматическое масло с запахом лаванды. Увлажнитель воздуха DASWERK прост в использовании и обслуживании. Он работает от USB, поэтому его легко подключить к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку. Объем резервуара для воды 180 мл, что обеспечивает непрерывную работу в течение нескольких часов, так как увлажнитель распыляет воду со скоростью 20 мл/ч.


Теги товара: ультразвуковые, белые
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Отзывы


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