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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый

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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 13
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 14
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703049
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
27х22х20
Вес, г.
900

Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый

Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-13M представляет собой компактное ультразвуковое устройство, оснащенное 2.3-литровым резервуаром и специальным индикатором, уведомляющим о необходимости в его наполнении. Многофункциональный характер – весомое достоинство представленной модели, ведь она справится как с насыщением воздушного потока живительной влагой, так и удалением болезнетворных микроорганизмов. Мечтает ежедневного вдыхать любимые запахиx Для увлажнителя воздуха NeoClima NHL-13M нет ничего невозможного, ведь конструкция его корпуса включает в себя специальную капсулу для ароматического масла. Автономное функционирование домашнего ассистента без доливания жидкости в соответствующий бак возможно на протяжении 8 часов. Производительности устройства достаточно для обслуживания помещений площадью до 20 кв. м.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-13M белый




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-13M представляет собой компактное ультразвуковое устройство, оснащенное 2.3-литровым резервуаром и специальным индикатором, уведомляющим о необходимости в его наполнении. Многофункциональный характер – весомое достоинство представленной модели, ведь она справится как с насыщением воздушного потока живительной влагой, так и удалением болезнетворных микроорганизмов. Мечтает ежедневного вдыхать любимые запахиx Для увлажнителя воздуха NeoClima NHL-13M нет ничего невозможного, ведь конструкция его корпуса включает в себя специальную капсулу для ароматического масла. Автономное функционирование домашнего ассистента без доливания жидкости в соответствующий бак возможно на протяжении 8 часов. Производительности устройства достаточно для обслуживания помещений площадью до 20 кв. м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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