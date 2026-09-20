Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый
В необычном корпусе белого цвета в форме капли представлен увлажнитель воздуха NeoClima NHL-200L, ярким акцентом которого является желтые элементы на корпусе. Обладая мощностью 23 Вт, прибор станет незаменимым для создания комфортного микроклимата в помещениях, площадь которых не превышает 20 м?. Он поддерживает настольную установку и может работать до 8 часов непрерывно благодаря объему резервуара для жидкости 2 л. NeoClima NHL-200L – это ультразвуковой увлажнитель, предельная интенсивность испарения которого составляет 250 мл/ч при том, что он поддерживает регулировку этого параметра. Модель интересна также антибактериальным покрытием бака и поддержкой многоцветной подсветки LED, что позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника. Механическое управление функциями поможет быстро разобраться пользователю в управлении.
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