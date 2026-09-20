Top.Mail.Ru
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499631
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
29х21х18
Вес, г.
700

Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый

В необычном корпусе белого цвета в форме капли представлен увлажнитель воздуха NeoClima NHL-200L, ярким акцентом которого является желтые элементы на корпусе. Обладая мощностью 23 Вт, прибор станет незаменимым для создания комфортного микроклимата в помещениях, площадь которых не превышает 20 м?. Он поддерживает настольную установку и может работать до 8 часов непрерывно благодаря объему резервуара для жидкости 2 л. NeoClima NHL-200L – это ультразвуковой увлажнитель, предельная интенсивность испарения которого составляет 250 мл/ч при том, что он поддерживает регулировку этого параметра. Модель интересна также антибактериальным покрытием бака и поддержкой многоцветной подсветки LED, что позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника. Механическое управление функциями поможет быстро разобраться пользователю в управлении.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
В необычном корпусе белого цвета в форме капли представлен увлажнитель воздуха NeoClima NHL-200L, ярким акцентом которого является желтые элементы на корпусе. Обладая мощностью 23 Вт, прибор станет незаменимым для создания комфортного микроклимата в помещениях, площадь которых не превышает 20 м?. Он поддерживает настольную установку и может работать до 8 часов непрерывно благодаря объему резервуара для жидкости 2 л. NeoClima NHL-200L – это ультразвуковой увлажнитель, предельная интенсивность испарения которого составляет 250 мл/ч при том, что он поддерживает регулировку этого параметра. Модель интересна также антибактериальным покрытием бака и поддержкой многоцветной подсветки LED, что позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника. Механическое управление функциями поможет быстро разобраться пользователю в управлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-200L белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...