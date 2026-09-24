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Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL купить с доставкой в Москве
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Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL

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Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 1
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 2
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 3
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 4
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 5
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 6
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 1
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 2
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 3
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 4
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 5
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 6
  • Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECOSTAR
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL

Ультразвуковой увлажнитель воздуха HAPPY ECOSTAR ESH-HP250/2,6M-BL способен беспрерывно работать без долива воды в резервуар до 8 часов. Модель оснащена удобным механическим управлением. Увлажнитель имеет стильный внешний вид, который прекрасно подойдет для любого помещения.

Отзывы о товаре Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL




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Характеристики
Бренд
ECOSTAR
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха HAPPY ECOSTAR ESH-HP250/2,6M-BL способен беспрерывно работать без долива воды в резервуар до 8 часов. Модель оснащена удобным механическим управлением. Увлажнитель имеет стильный внешний вид, который прекрасно подойдет для любого помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ультразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL – стоимость товара 1110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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