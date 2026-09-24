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These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка

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These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 1
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 2
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 3
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 4
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 5
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 6
These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Crooked Wing
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 1
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 2
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 3
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 4
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 5
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 6
  • These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Crooked Wing
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Waiting, Bells, A Season In Hell, Industrial Love Song, I'm Already Here, Wild Fields, The Old World, Crooked Wing, Goodnight, Return
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка

«Crooked Wing» — долгожданный пятый альбом These New Puritans — первый за шесть лет. Спродюсированный пионерами Bark Psychosis Грэмом Саттоном и Джеком Барнеттом, а также исполнительным продюсером Джорджем Барнеттом, альбом представляет собой непредсказуемый состав соавторов, от Кэролайн Полачек до ветерана джазового баса Криса Лоуренса. Культовый дуэт возвращается с одним из самых смелых и захватывающих альбомов 2025 года, переходя от брутальности к прекрасному. «Crooked Wing» закрепляет за These New Puritans статус визионеров, бросающих вызов жанру, отвергающих условности и представляющих свою самую трогательную и сильную работу на сегодняшний день.

Отзывы о товаре These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
These New Puritans
Альбом (сингл)
Crooked Wing
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Waiting, Bells, A Season In Hell, Industrial Love Song, I'm Already Here, Wild Fields, The Old World, Crooked Wing, Goodnight, Return
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Crooked Wing» — долгожданный пятый альбом These New Puritans — первый за шесть лет. Спродюсированный пионерами Bark Psychosis Грэмом Саттоном и Джеком Барнеттом, а также исполнительным продюсером Джорджем Барнеттом, альбом представляет собой непредсказуемый состав соавторов, от Кэролайн Полачек до ветерана джазового баса Криса Лоуренса. Культовый дуэт возвращается с одним из самых смелых и захватывающих альбомов 2025 года, переходя от брутальности к прекрасному. «Crooked Wing» закрепляет за These New Puritans статус визионеров, бросающих вызов жанру, отвергающих условности и представляющих свою самую трогательную и сильную работу на сегодняшний день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


These New Puritans - Crooked Wing (0887828055319) виниловая пластинка – стоимость товара 4310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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