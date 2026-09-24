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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка

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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 1
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 2
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 3
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 4
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 1
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 2
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 3
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 4
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка

Издание на 180-грамовом виниле пятого студийного альбома американской трэш-метал команды, выпущенного первоначально в июле 1990-го года.

Отзывы о товаре Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Издание на 180-грамовом виниле пятого студийного альбома американской трэш-метал команды, выпущенного первоначально в июле 1990-го года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (8718469532544) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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