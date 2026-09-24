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Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка

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Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 1
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 2
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 3
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 4
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 5
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 6
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 7
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 8
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 9
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 10
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 11
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 12
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 13
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 14
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 15
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 16
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 17
Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 1
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 2
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 3
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 4
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 5
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 6
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 7
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 8
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 9
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 10
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 11
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 12
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 13
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 14
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 15
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 16
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 17
  • Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719414
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Загружаем...
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Загружаем...
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Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка

После более чем трёх десятилетий в музыкальном бизнесе и более двух миллионов проданных альбомов Paradise Lost остаются бесспорными королями тёмной стороны металла. Созданная в Галифаксе в 1988 году, группа быстро стала известна как пионеры готик-метала благодаря своим ранним, новаторским альбомам, таким как альбом 1991 года с метким названием «Gothic», сочетающий в себе тяжесть, мрачные мелодии и атмосферу. Никогда не останавливаясь на достигнутом, они исследовали бесчисленные направления тёмной музыки на протяжении всей своей карьеры, от мутных дум-дэтовых корней до покорения металлического мейнстрима мощным, насыщенным звучанием альбома 1995 года «Draconian Times», а также более экспериментальной электронной музыки. Они оказали влияние на таких разных артистов, как Crade of Filth, HIM, Gatecreeper и Chelsea Wolfe.

Отзывы о товаре Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Ascension
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Serpent On The Cross, Tyrants Serenade, Salvation, Silence Like The Grave, Lay A Wreath Upon The World, Diluvium, Savage Days, Sirens, Deceivers, The Precipice
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
После более чем трёх десятилетий в музыкальном бизнесе и более двух миллионов проданных альбомов Paradise Lost остаются бесспорными королями тёмной стороны металла. Созданная в Галифаксе в 1988 году, группа быстро стала известна как пионеры готик-метала благодаря своим ранним, новаторским альбомам, таким как альбом 1991 года с метким названием «Gothic», сочетающий в себе тяжесть, мрачные мелодии и атмосферу. Никогда не останавливаясь на достигнутом, они исследовали бесчисленные направления тёмной музыки на протяжении всей своей карьеры, от мутных дум-дэтовых корней до покорения металлического мейнстрима мощным, насыщенным звучанием альбома 1995 года «Draconian Times», а также более экспериментальной электронной музыки. Они оказали влияние на таких разных артистов, как Crade of Filth, HIM, Gatecreeper и Chelsea Wolfe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - Ascension (coloured) (4065629687977) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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