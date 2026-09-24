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Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка

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Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 1
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 2
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 3
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 4
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 5
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 6
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 7
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 8
Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Moloko
Альбом (сингл)
STATUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 1
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 2
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 3
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 4
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 5
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 6
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 7
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 8
  • Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Moloko
Альбом (сингл)
STATUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Familiar Feeling, Come On, Cannot Contain This, Statues, Forever More, Blow X Blow, 1, The Only Ones, I Want You, Over & Over
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Familiar Feeling, Come On, Cannot Contain This, Statues, Forever More, Blow X Blow, 1, The Only Ones, I Want You, Over & Over

Отзывы о товаре Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Moloko
Альбом (сингл)
STATUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Familiar Feeling, Come On, Cannot Contain This, Statues, Forever More, Blow X Blow, 1, The Only Ones, I Want You, Over & Over
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Familiar Feeling, Come On, Cannot Contain This, Statues, Forever More, Blow X Blow, 1, The Only Ones, I Want You, Over & Over
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moloko - Statues (8719262014527) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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