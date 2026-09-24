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Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка

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Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 1
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 2
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 3
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 4
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 5
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Kingdoms In Colour
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 1
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 2
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 3
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 4
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 5
  • Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5054429134179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Kingdoms In Colour
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beginner's Luck, Kingdom, Turnmills, Nervous Tics, Glasshouses, Part Time Glory, Feel Good, Slow Heat, Vale, Kama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка

Maribou State анонсируют свой новый альбом «Kingdoms In Colour», который выйдет на лейбле Counter Records, дочерней компании Ninja Tune. Это их первая запись с момента дебютного альбома 2015 года «Portraits». Группа Maribou State, основанная в 2011 году как проект Криса Дэвидса и Лиама Айвори, выпустила серию мини-альбомов и синглов, прежде чем дебютный альбом «Portraits» вывел их на крупнейшие мировые сцены. Благодаря яркому выступлению на фестивалях Glastonbury, Bestival и Secret Garden Party, а также 32-дневному европейскому турне, два британца быстро завоевали сердца поклонников. Пресса была столь же восторженна, о чём свидетельствуют статьи в The Guardian, iD Magazine и Vogue. На сегодняшний день их альбом собрал более 80 миллионов прослушиваний и стал предметом сравнений с такими артистами, как The xx, James Blake и Mount Kimbie, а также с DJ Koze и Bonobo.

Отзывы о товаре Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5054429134179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Maribou State
Альбом (сингл)
Kingdoms In Colour
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Beginner's Luck, Kingdom, Turnmills, Nervous Tics, Glasshouses, Part Time Glory, Feel Good, Slow Heat, Vale, Kama
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Maribou State анонсируют свой новый альбом «Kingdoms In Colour», который выйдет на лейбле Counter Records, дочерней компании Ninja Tune. Это их первая запись с момента дебютного альбома 2015 года «Portraits». Группа Maribou State, основанная в 2011 году как проект Криса Дэвидса и Лиама Айвори, выпустила серию мини-альбомов и синглов, прежде чем дебютный альбом «Portraits» вывел их на крупнейшие мировые сцены. Благодаря яркому выступлению на фестивалях Glastonbury, Bestival и Secret Garden Party, а также 32-дневному европейскому турне, два британца быстро завоевали сердца поклонников. Пресса была столь же восторженна, о чём свидетельствуют статьи в The Guardian, iD Magazine и Vogue. На сегодняшний день их альбом собрал более 80 миллионов прослушиваний и стал предметом сравнений с такими артистами, как The xx, James Blake и Mount Kimbie, а также с DJ Koze и Bonobo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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