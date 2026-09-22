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Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка

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Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 1
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 2
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 3
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 4
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 5
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 6
Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
Kings Of Metal
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 1
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 2
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 3
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 4
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 5
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 6
  • Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719381
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Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053847867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
Kings Of Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wheels of Fire, Kings of Metal, Heart of Steel, Sting of the Bumblebee, The Crown and the Ring (Lament of the Kings), Kingdom Come, Pleasure Slave (Bonus Track), Hail and Kill, The Warriors Prayer, Blood of the Kings
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка

Kings of Metal — шестой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1988 году. Переиздание на виниле. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. Kings of Metal остается одним из самых популярных и продаваемых альбомов Manowar. Журнал Metal Hammer включил Kings of Metal в 200 лучших рок-альбомов всех времён.

Отзывы о товаре Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053847867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
Kings Of Metal
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wheels of Fire, Kings of Metal, Heart of Steel, Sting of the Bumblebee, The Crown and the Ring (Lament of the Kings), Kingdom Come, Pleasure Slave (Bonus Track), Hail and Kill, The Warriors Prayer, Blood of the Kings
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Kings of Metal — шестой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1988 году. Переиздание на виниле. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. Kings of Metal остается одним из самых популярных и продаваемых альбомов Manowar. Журнал Metal Hammer включил Kings of Metal в 200 лучших рок-альбомов всех времён.
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