Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manowar - Kings Of Metal (coloured) (3760053847867) виниловая пластинка
Kings of Metal — шестой студийный альбом американской хеви-метал-группы Manowar, вышедший в 1988 году. Переиздание на виниле. Manowar — американская хэви-метал группа из Оберна, Нью-Йорк. Созданная в 1980 году группа известна своими текстами, основанными на фэнтези и мифологии. Группа также известна своим громким и напыщенным звучанием. В 1984 году группа была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое выступление, и с тех пор этот рекорд они побили дважды. Они также являются мировыми рекордсменами по самому продолжительному хэви-металлическому концерту, отыграв пять часов и 1 минуту в 2008 году. Kings of Metal остается одним из самых популярных и продаваемых альбомов Manowar. Журнал Metal Hammer включил Kings of Metal в 200 лучших рок-альбомов всех времён.
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