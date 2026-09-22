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Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка

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Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 1
Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 2
Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 1
  • Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 2
  • Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718153
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Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0018771226611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sing This All Together, Citadel, In Another Land, 2000 Man, Sing This All Together (See What Happens), She's A Rainbow, The Lantern, Gomper, 2000 Light Years From Home, On With The Show
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка

LP - ограниченный тираж NAD 2025 года, виниловый диск Zoetrope Picture Disc. От одной из величайших рок-групп мира эксклюзивно к Национальному дню альбома релиз альбома Their Satanic Majesties Request на зоотропе . Their Satanic Majesties Request — шестой студийный альбом Rolling Stones выпущенный в декабре 1967 года лейблами Decca Records в Великобритании и London Records в США. Это был первый альбом Rolling Stones, выпущенный в идентичных версиях в обеих странах с названием, играющим на британском паспорте «Her Britannic Majesty requests and requires». На альбоме группа экспериментировала с психоделическим звучанием, включая нетрадиционные элементы, такие как меллотрон, звуковые эффекты, струнные аранжировки и африканские ритмы. Участники группы сами продюсировали альбом, так как их менеджер/продюсер Эндрю Луг Олдхэм ушел. Это был хаотичный, затянутый процесс записи, отмеченный употреблением наркотиков, судебными разбирательствами и появлением участников группы в студии в разное время. Однако из этого хаоса возникли такие песни, как « She's a Rainbow » с ее прекрасными гармониями, фортепиано и струнными, « 2000 Man », тексты которой повествуют о будущем, где личность человека будет утеряна, полная риффов «Citadel» и туманная, похожая на сон « In Another Land ». Все треки написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом за исключением « In Another Land » Билла Уаймана .

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0018771226611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rolling Stones
Альбом (сингл)
Their Satanic Majesties Request
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sing This All Together, Citadel, In Another Land, 2000 Man, Sing This All Together (See What Happens), She's A Rainbow, The Lantern, Gomper, 2000 Light Years From Home, On With The Show
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP - ограниченный тираж NAD 2025 года, виниловый диск Zoetrope Picture Disc. От одной из величайших рок-групп мира эксклюзивно к Национальному дню альбома релиз альбома Their Satanic Majesties Request на зоотропе . Their Satanic Majesties Request — шестой студийный альбом Rolling Stones выпущенный в декабре 1967 года лейблами Decca Records в Великобритании и London Records в США. Это был первый альбом Rolling Stones, выпущенный в идентичных версиях в обеих странах с названием, играющим на британском паспорте «Her Britannic Majesty requests and requires». На альбоме группа экспериментировала с психоделическим звучанием, включая нетрадиционные элементы, такие как меллотрон, звуковые эффекты, струнные аранжировки и африканские ритмы. Участники группы сами продюсировали альбом, так как их менеджер/продюсер Эндрю Луг Олдхэм ушел. Это был хаотичный, затянутый процесс записи, отмеченный употреблением наркотиков, судебными разбирательствами и появлением участников группы в студии в разное время. Однако из этого хаоса возникли такие песни, как « She's a Rainbow » с ее прекрасными гармониями, фортепиано и струнными, « 2000 Man », тексты которой повествуют о будущем, где личность человека будет утеряна, полная риффов «Citadel» и туманная, похожая на сон « In Another Land ». Все треки написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом за исключением « In Another Land » Билла Уаймана .
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Отзывы


Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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