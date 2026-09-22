Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка
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Описание товара Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Zoetrope) (0018771226611) виниловая пластинка
LP - ограниченный тираж NAD 2025 года, виниловый диск Zoetrope Picture Disc. От одной из величайших рок-групп мира эксклюзивно к Национальному дню альбома релиз альбома Their Satanic Majesties Request на зоотропе . Their Satanic Majesties Request — шестой студийный альбом Rolling Stones выпущенный в декабре 1967 года лейблами Decca Records в Великобритании и London Records в США. Это был первый альбом Rolling Stones, выпущенный в идентичных версиях в обеих странах с названием, играющим на британском паспорте «Her Britannic Majesty requests and requires». На альбоме группа экспериментировала с психоделическим звучанием, включая нетрадиционные элементы, такие как меллотрон, звуковые эффекты, струнные аранжировки и африканские ритмы. Участники группы сами продюсировали альбом, так как их менеджер/продюсер Эндрю Луг Олдхэм ушел. Это был хаотичный, затянутый процесс записи, отмеченный употреблением наркотиков, судебными разбирательствами и появлением участников группы в студии в разное время. Однако из этого хаоса возникли такие песни, как « She's a Rainbow » с ее прекрасными гармониями, фортепиано и струнными, « 2000 Man », тексты которой повествуют о будущем, где личность человека будет утеряна, полная риффов «Citadel» и туманная, похожая на сон « In Another Land ». Все треки написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом за исключением « In Another Land » Билла Уаймана .
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