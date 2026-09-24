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0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка

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0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 1
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 2
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 3
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 4
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 5
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 6
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 7
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 8
0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Chante Piaf
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 1
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 2
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 3
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 4
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 5
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 6
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 7
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 8
  • 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659072
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588276811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Chante Piaf
Жанр
Шансон
Трек-лист
Jezebel, La Vie en Rose, L'accordeoniste, Exodus, La Foule, Milord, L'homme a La Moto, Mon Manege a Moi, Padam Padam, Mon Dieu, L'hymne a L'amour, A Quoi Ca Sert L'amour, Sous Le Ciel De Paris, Non, Je Ne Regrette Rien, L'amour en Robe Noire (New 2023 Unreleased Track), Non, Je Ne Regrette Rien (Alternative Version 1985), La Vie en Rose (Alternative Version 1985), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1965), Milord (Alternative Version 1985), Padam Padam (Alternative Version 1985), Les Trois Cl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jezebel, La Vie en Rose, L'accordeoniste, Exodus, La Foule, Milord, L'homme a La Moto, Mon Manege a Moi, Padam Padam, Mon Dieu, L'hymne a L'amour, A Quoi Ca Sert L'amour, Sous Le Ciel De Paris, Non, Je Ne Regrette Rien, L'amour en Robe Noire (New 2023 Unreleased Track), Non, Je Ne Regrette Rien (Alternative Version 1985), La Vie en Rose (Alternative Version 1985), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1965), Milord (Alternative Version 1985), Padam Padam (Alternative Version 1985), Les Trois Cloches, La Vie en Rose (Alternative Version 1976), Mon Dieu (Alternative Version 1990), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1982), La Goualante Du Pauvre Jean, La Vie en Rose (Live 1982), Le Noel De La Rue (Live 1965 Unreleased), Je Sais Comment (Live 1965 Unreleased)



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588276811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mireille Mathieu
Альбом (сингл)
Chante Piaf
Жанр
Шансон
Трек-лист
Jezebel, La Vie en Rose, L'accordeoniste, Exodus, La Foule, Milord, L'homme a La Moto, Mon Manege a Moi, Padam Padam, Mon Dieu, L'hymne a L'amour, A Quoi Ca Sert L'amour, Sous Le Ciel De Paris, Non, Je Ne Regrette Rien, L'amour en Robe Noire (New 2023 Unreleased Track), Non, Je Ne Regrette Rien (Alternative Version 1985), La Vie en Rose (Alternative Version 1985), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1965), Milord (Alternative Version 1985), Padam Padam (Alternative Version 1985), Les Trois Cl
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jezebel, La Vie en Rose, L'accordeoniste, Exodus, La Foule, Milord, L'homme a La Moto, Mon Manege a Moi, Padam Padam, Mon Dieu, L'hymne a L'amour, A Quoi Ca Sert L'amour, Sous Le Ciel De Paris, Non, Je Ne Regrette Rien, L'amour en Robe Noire (New 2023 Unreleased Track), Non, Je Ne Regrette Rien (Alternative Version 1985), La Vie en Rose (Alternative Version 1985), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1965), Milord (Alternative Version 1985), Padam Padam (Alternative Version 1985), Les Trois Cloches, La Vie en Rose (Alternative Version 1976), Mon Dieu (Alternative Version 1990), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1982), La Goualante Du Pauvre Jean, La Vie en Rose (Live 1982), Le Noel De La Rue (Live 1965 Unreleased), Je Sais Comment (Live 1965 Unreleased)


Теги товара: Шансон
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Отзывы


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