Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 748336
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957445870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock Of Ages, When Love And Hate Collide, Bringin’ On The Heartbreak, Foolin’, Armageddon It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка
«Greatest Hits» — сборник главных хитов крупнейшей британской рок-группы Def Leppard за всю её блестящую карьеру Издание на 180 г виниле С момента своего дебюта в 1980 году Def Leppard продали более 65 миллионов альбомов по всему миру и доказали, что являются одной из самых трудолюбивых и стабильных концертных групп в рок-музыке (только за последние 15 лет они выступили перед более чем 50 миллионами поклонников). Def Leppard остаются одной из всего пяти рок-групп, выпустивших два отдельных оригинальных альбома, каждый из которых разошелся тиражом более 10 миллионов копий в США (включая "Pyromania"). Остальные — The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd и Van Halen.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957445870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock Of Ages, When Love And Hate Collide, Bringin’ On The Heartbreak, Foolin’, Armageddon It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Greatest Hits» — сборник главных хитов крупнейшей британской рок-группы Def Leppard за всю её блестящую карьеру Издание на 180 г виниле С момента своего дебюта в 1980 году Def Leppard продали более 65 миллионов альбомов по всему миру и доказали, что являются одной из самых трудолюбивых и стабильных концертных групп в рок-музыке (только за последние 15 лет они выступили перед более чем 50 миллионами поклонников). Def Leppard остаются одной из всего пяти рок-групп, выпустивших два отдельных оригинальных альбома, каждый из которых разошелся тиражом более 10 миллионов копий в США (включая "Pyromania"). Остальные — The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd и Van Halen.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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