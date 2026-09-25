David Sylvian - Alchemy: An Index Of Possibilities (Gold) (5400863176297) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Alchemy: An Index Of Possibilities
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 728160
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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Records
Barcode
[5400863176297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Alchemy: An Index Of Possibilities
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Words With The Shaman Part 1 - Ancient Evening, Words With The Shaman Part 2 - Incantation, Words With The Shaman Part 3 - Awakening - Song From The Tree Tops, Preparations For A Journey, Steel Cathedrals
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - Alchemy: An Index Of Possibilities (Gold) (5400863176297) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Words With The Shaman Part 1 - Ancient Evening, Words With The Shaman Part 2 - Incantation, Words With The Shaman Part 3 - Awakening - Song From The Tree Tops, Preparations For A Journey, Steel Cathedrals
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Records
Barcode
[5400863176297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Alchemy: An Index Of Possibilities
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Words With The Shaman Part 1 - Ancient Evening, Words With The Shaman Part 2 - Incantation, Words With The Shaman Part 3 - Awakening - Song From The Tree Tops, Preparations For A Journey, Steel Cathedrals
Версия издания
цветной винил
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Words With The Shaman Part 1 - Ancient Evening, Words With The Shaman Part 2 - Incantation, Words With The Shaman Part 3 - Awakening - Song From The Tree Tops, Preparations For A Journey, Steel Cathedrals
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
David Sylvian - Alchemy: An Index Of Possibilities (Gold) (5400863176297) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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