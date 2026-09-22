London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка
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Описание товара London Grammar - Californian Soil (0194398261713) виниловая пластинка
"Californian Soil" - студийный альбом 2021 года коллектива London Grammar. Альбому предшествовали три сингла - "Baby It’s You", "Californian Soil", и "Lose Your Head". Релиз представлен на черном виниле. London Grammar - британский музыкальный коллектив, образованный в 2009 году. В состав входят вокалистка Ханна Рид (Hannah Reid), гитарист Дэн Ротман (Dan Rothman) и мультиинструменталист Доминик "Дот" Мейджор. Ханна Рид и Дэн Ротман познакомились в 2009 году, будучи студентами Ноттингемского университета, и вместе начали музицировать; позднее к ним присоединился Дот Мейджор. Первые концерты они давали в небольших местных барах. В декабре 2012 года группа разместила в Интернете песню "Hey Now", имевшую успех у сетевой аудитории. В феврале следующего года состоялся выпуск мини-альбома "Metal & Dust", который занял пятое место чарта iTunes Store в Австралии. В июне 2013 года трио выпустило сингл "Wasting My Young Years", достигший 31-й строки британского хит-парада. В том же месяце состоялся релиз дебютного альбома коллектива Disclosure под названием "Settle", трек-лист которого включал в себя песню "Help Me Lose My Mind", записанную при участии London Grammar. Группа выпустила свою первую студийную работу "If You Wait" 9 сентября 2013 года.
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