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Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка

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Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 3
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 4
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 5
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 6
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 7
Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Dungeons Are Calling
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 3
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 4
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 5
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 6
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 7
  • Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759156710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Dungeons Are Calling
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Dungeons Are Calling, By The Grace Of The Witch, Visions, Midas Knight, City Beneath The Surface, The Whip, The Dungeons Are Calling (Outtake)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dungeons Are Calling, By The Grace Of The Witch, Visions, Midas Knight, City Beneath The Surface, The Whip, The Dungeons Are Calling (Outtake)

Отзывы о товаре Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759156710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Dungeons Are Calling
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Dungeons Are Calling, By The Grace Of The Witch, Visions, Midas Knight, City Beneath The Surface, The Whip, The Dungeons Are Calling (Outtake)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dungeons Are Calling, By The Grace Of The Witch, Visions, Midas Knight, City Beneath The Surface, The Whip, The Dungeons Are Calling (Outtake)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - The Dungeons Are Calling (4029759156710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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