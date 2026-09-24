Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 719370
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Takes A Woman's Love (to Make A Man), Two Cents Worth, Icarus - Borne On Wings Of Steel, All The World, Child Of Innocence, It's You, Mysteries And Mayhem, The Pinnacle
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Kansas - Masque (coloured) (8719262039582) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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