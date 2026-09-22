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Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка

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Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 1
Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 2
Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 1
  • Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 2
  • Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719353
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429190199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
House
Трек-лист
Vocoder [Club Mix], Key103, Birth4000, Del Oro, Fast Forward, Ocotillo, Afflecks Palace, Tilt Shift / Ablaze
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vocoder [Club Mix], Key103, Birth4000, Del Oro, Fast Forward, Ocotillo, Afflecks Palace, Tilt Shift / Ablaze

Отзывы о товаре Floating Points - Cascade (5054429190199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429190199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Floating Points
Альбом (сингл)
Cascade
Жанр
House
Трек-лист
Vocoder [Club Mix], Key103, Birth4000, Del Oro, Fast Forward, Ocotillo, Afflecks Palace, Tilt Shift / Ablaze
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vocoder [Club Mix], Key103, Birth4000, Del Oro, Fast Forward, Ocotillo, Afflecks Palace, Tilt Shift / Ablaze
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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