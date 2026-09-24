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Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка

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Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 1
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 2
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 3
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 4
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 5
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 6
Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 1
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 2
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 3
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 4
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 5
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 6
  • Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kettle, Elegy, Butty's Blues, The Machine Demands A Sacrifice, The Valentyne Suite: January's Search / February's Valentyne / The Grass Is Always Greener, Arthur's Moustache, Lost Angeles
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома группы "Colosseum" «Valentyne Suite», вышедшего в 1969 году.

Отзывы о товаре Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262002340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Colosseum
Альбом (сингл)
Valentyne Suite
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Kettle, Elegy, Butty's Blues, The Machine Demands A Sacrifice, The Valentyne Suite: January's Search / February's Valentyne / The Grass Is Always Greener, Arthur's Moustache, Lost Angeles
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание второго студийного альбома группы "Colosseum" «Valentyne Suite», вышедшего в 1969 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Colosseum - Valentyne Suite (8719262002340) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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